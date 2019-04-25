Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe...
Çaykur Rizespor'da gösterdiği üstün performanslarla adı büyük kulüplerle anılan Vedat Muriqi hakkında Rizespor cephesi bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları üzerine bir açıklama yapan Karadeniz temsilcisi, herhangi bir transfer görüşmesinin bulunmadığını vurguladı.
Rizespor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Sözleşmeli futbolcumuz Vedat Muriç hakkında günlerdir bazı yayın organlarında yer alan asılsız transfer haberlerinin gerçekle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
Sezonun sonuna yaklaşıldığı ve her puanın büyük önem taşıdığı bir süreçte sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan futbolcumuz Vedat Muriç için hiçbir kulüple görüşme yapılmamış olup kendisiyle uzun yıllar çalışma düşünce ve arzumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır.
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