Rizespor'dan kural hatası başvurusu
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçıyla ilgili TFF'ye 'kural hatası' başvurusunda bulunduklarını açıkladı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçıyla ilgili TFF'ye 'kural hatası' başvurusunda bulunduklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kartal, "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık." dedi.
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