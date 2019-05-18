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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.05.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Rizespor'da hedef 6 puan

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Rizespor'da hedef 6 puan

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, futbolun doğrularını yaparak kazanmak istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan sonuçların ardından ilk beş şansını kaybettiklerini ve futbolun mucizesini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını belirtti. 

Ligin ilk yarısını sonuncu sırada bitiren bir takımın hatalarla ilk beş şansının elinden alındığını savunan Bakır, şöyle devam etti: 

"Ligin ikinci yarısında hocamızın tecrübesi, futbolcuların kimliğini ortaya koyması ve taraftarımızın desteği ile güzel işler yaptık. Bitime iki hafta kala bazı maçlardaki hatalar sonucu ilk beşin dışında kaldık. Her şeye rağmen kendi adımıza Türkiye'ye oynadığımız iyi futbol ile kendimizi ispatladığımızı düşünüyoruz." 

Bakır, ligde kalan iki haftada iyi işler yapmak için çalışacaklarını kaydederek, "Hedefsiz değiliz. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Aytemiz Alanyaspor karşısında futbolun doğrularını yaparak kazanmak istiyoruz. Ardından ligin son haftasında Trabzonspor karşısında kazanıp lig bitirebileceğimiz kadar en üst basamakta bitirmeye çalışacağız." diye konuştu. 

Bakır, Samudio'nun cezası nedeniyle Alanya deplasmanında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi. 

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