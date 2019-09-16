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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.09.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Rizespor'da beraberlik üzüntüsü

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Rizespor'da beraberlik üzüntüsü

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, iyi oynamalarına rağmen yakaladıkları pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe'nin maça "gol yememe" parolasıyla çıktığını, maç boyunca futbolcuların oyunu yavaşlatmak adına çok ağır hareket ettiklerini savundu.

Maçın genelinde üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirten Bakır, şöyle devam etti:

"İlk yarıda yakaladığım üç pozisyon var. İkinci yarıda ise top bizde olmasına rağmen hücum hattında beklentilere cevap vermekte zorlandık. Rakibin kalemize tek bir şutu var. Her alanda oyunun hakimiydik. Göztepe karşısında iyi oynamamıza rağmen yakaladığımız pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık. Taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatamadığımız için üzgünüz."

Bakır, lige iyi bir başlangıç yaptıklarına dikkati çekerek, "Geride kalan 4 haftada 8 puan toplamayı başardık. Çok iyi bir puan. Uzun lig maratonuna bakıldığında işler hiç kolay ilerlemeyecek. Takımlar birbirine çok yakın bir görüntü veriyor. Bu ligde her puan çok değerli. Bazı maçlarda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bu maçta da rakibimiz sadece beraberliği düşündüğü için bu sonucun çıkması normal." diye konuştu.

Gelecek haftada iç sahada Gaziantep Gazişehir'i ağırlayacaklarını ifade eden Bakır, bir günlük aranın ardından çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

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