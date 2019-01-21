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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.01.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Rizespor'a Kasımpaşa'da hayat öpücüğü

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Rizespor'a Kasımpaşa'da hayat öpücüğü

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ligin çıkıştaki ekiplerinden Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazanarak kümede kalma mücadelesi yolunda önemli bir üç puan aldı. Konuk takımın golünü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti. Karadeniz temsilcisi 15 puana yükselirken, Kasımpaşa 29 puanda kaldı. Kasımpaşa ligde bir sonraki hafta lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un ekibi ise Akhisarspor'u ağırlayacak.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 88 Azad), Pavelka, Josue Sa, Tarkan (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 67 Heintz), Trezeguet, Koita

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Orhan, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Aminu (Dk. 78 Aatif), Vedat Muriç

GOL: Dk. 23 Aminu (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Veysel, Josue Sa (Kasımpaşa) - Orhan Ovacıklı, Muriç, Boldrin, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Aminu'nun ortasında top doğrudan kaleye gitti. Kaleci Ramazan topu son anda çizgiden çıkardı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

6'ncı dakikada Kasımpaşa hızlı çıktı. Trezeguet'in pasıyla savunma arkasına sarkan Koita'nın sol ayağına aldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

23'üncü dakikada konuk Çaykur Rizespor öne geçti. Kullanılan taç atışında Muriç pasını bekletmeden Aminu'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. Önce ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmasa da VAR'dan yapılan uyarı sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu orta noktayı gösterdi.

28'inci dakikada Kasımpaşa mutlak bir golden faydalanamadı. Ceza sahası çizgisinin üstünden Pavelka'nın attığı şut kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topta Popov'un şutunu kaleci Gökhan tekrar çeldi. Sonrasında müsait durumda topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak yanda auta gitti.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Arka direkteki Trezeguet'in indirdiği topta Koita sert vurdu. Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

69'uncu dakikada kazanılan kornerde Trezeguet ortaladı. Koita'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahasındaki Sadiku'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere tokatladı. Kullanılan kornerde Rizespor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
90+4'üncü dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında atılan uzun topta Saadane savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ramazan, Saadane'den önce topa dokunmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

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