Rizespor zirveye yürüyor

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Emre Malok , Cemal Bingül , Habip Tiryaki
Grandmedical Manisaspor: Göktuğ , Mikic , Hüseyin , Hikmet , Ümit Yasin , Abdülkadir (Kağan dk. 67 ), Berk (Alper dk. 24 ), Asım , Bakaki (Sebaihi dk. 54 ), Timur , Perovic
Yedekler: Deniz, Akın, Ömer, Uğur, Furkan Parsak
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Çaykur Rizespor: Gökhan , Ramos , Mehmet (Emir Han dk. 88 ?), Orhan (Koray dk. 78 ), Robin Yalçın , Recep , Galip , Saadane , Süleyman (Özgür dk. 64 ), Samu , Vedat Muriç
Yedekler: Cihan, Gürkan, Emir Han, Lincoln, Furkan Şimşek, Ozan, Oğulcan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Muriç (dk. 72 ve dk. 76), Samu (dk. 79) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Perovic, Mikic (Manisaspor), Saadene (Çaykur Rizespor)
Maçtan dakikalar
14. dakikada sol kanattan Samu’nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Süleyman’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
28. dakikada Mehmet’in sol kanattan kavisli ortasına altıpas içerisinde iyi yükselen Vedat Muriç’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.
31. dakikada sağ kanatta Orhan’ın havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Süleyman’ın yerden sert şutunda top direğin yanından dışarıya çıktı.
43. dakikada Mikic’in pasıyla sol kanatta topa sahip olan Perovic’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.
72. dakikada Çaykur Rizespor atağında Samu’nun ceza sahası içi solundan yerden pasında altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Vedat Muriç’in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
76. dakikada Rizespor atağında Galip’in göğsüyle indirdiği topa rakip ceza sahası yayının içinden gelişine vuran Muriç’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
79. dakikada Koray’ın sağ kanat son çizgiden ortasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Samu’nun vuruşunda top bir kez daha filelere gitti. 0-3