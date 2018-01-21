« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Rizespor zirveye yürüyor

Rizespor zirveye yürüyor

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup oldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok , Cemal Bingül , Habip Tiryaki

Grandmedical Manisaspor: Göktuğ , Mikic , Hüseyin , Hikmet , Ümit Yasin , Abdülkadir (Kağan dk. 67 ), Berk (Alper dk. 24 ), Asım , Bakaki (Sebaihi dk. 54 ), Timur , Perovic

Yedekler: Deniz, Akın, Ömer, Uğur, Furkan Parsak

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Çaykur Rizespor: Gökhan , Ramos , Mehmet (Emir Han dk. 88 ?), Orhan (Koray dk. 78 ), Robin Yalçın , Recep , Galip , Saadane , Süleyman (Özgür dk. 64 ), Samu , Vedat Muriç

Yedekler: Cihan, Gürkan, Emir Han, Lincoln, Furkan Şimşek, Ozan, Oğulcan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Muriç (dk. 72 ve dk. 76), Samu (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Perovic, Mikic (Manisaspor), Saadene (Çaykur Rizespor)

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol kanattan Samu’nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Süleyman’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Mehmet’in sol kanattan kavisli ortasına altıpas içerisinde iyi yükselen Vedat Muriç’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.

31. dakikada sağ kanatta Orhan’ın havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Süleyman’ın yerden sert şutunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

43. dakikada Mikic’in pasıyla sol kanatta topa sahip olan Perovic’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

72. dakikada Çaykur Rizespor atağında Samu’nun ceza sahası içi solundan yerden pasında altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Vedat Muriç’in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

76. dakikada Rizespor atağında Galip’in göğsüyle indirdiği topa rakip ceza sahası yayının içinden gelişine vuran Muriç’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

79. dakikada Koray’ın sağ kanat son çizgiden ortasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Samu’nun vuruşunda top bir kez daha filelere gitti. 0-3

 

Anadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ