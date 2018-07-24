Rizespor, Umar’ı da bitiriyor
Süper Lig’in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Osmanlıspor forması giyen Umar Aminu ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig’in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için yoğun mesai harcıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Yeşil- Mavililer geçtiğimiz gün Osmanlıspor’dan Musa Çağıran ile mutlu sona ulaşırken, şimdi de Umar Aminu için her konuda anlaşma sağladı.
Transferlerin açıklanmasının ardından Karadeniz ekibi, iki futbolcuya aynı anda imzayı attırmayı hedefliyor. (Fanatik)
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