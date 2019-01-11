Rizespor, Nakoulma ve Moroziuk'u açıkladı!
Çaykur Rizespor, Nguimbe Prejuce Nakoulma ve Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu.
Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes’ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Mykola Moroziuk ile de sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncuya hoş geldin mesajı yayınlanarak, 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.
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