Rizespor, Musa Çağıran'ı bitirmek istiyor
Ruben Ribeiro ile anlaşmaya varan Çaykur Rizespor orta sahaya ise Osmanlıspor’dan Musa Çağıran’ı istiyor.
Rizespor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 10 numara pozisyonu için Sporting’in yıldızı Ruben Ribeiro ile anlaşmaya varan Karadeniz ekibi orta sahaya ise Osmanlıspor’dan Musa Çağıran’ı istiyor.
Başkent ekibi istediği bonservisi bulamadığı için kiralık tekliflerini değerlendirmeye başladığı 25 yaşındaki oyuncuya en ciddi teklif Yeşil-Mavililer’den geldi.
Taraflar arasında kiralama bedeli konusundaki pazarlıklarda anlaşma sağlanabilirse Musa Çağıran yeni sezonda Rizespor forması giyecek. (Fanatik)
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