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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.06.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Rizespor, Moroziuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! | Transfer haberleri...

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Rizespor, Moroziuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! | Transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, ardından Rize'ye geldi. Moroziuk için Çaykur Didi Stadı toplantı odasında imza töreni düzenlendi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak Moroziuk'un takıma katıldığını belirten Er, şöyle devam etti:

"Bizimle çalışmasını istediğimizde, kendisi ve eşi Rize'de mutlu olduklarını söyledi. Süper Lig'den çok önemli iki transfer teklifi vardı. Şartları bizimkinden iyiydi ama bizde kalmak istedi. Kendisi ile 2 1 sözleşme imzaladık. 1 yıllık takdir hakkı kulübümüze ait. Bu şekilde ilk transferimizi gerçekleştirmiş olduk. İnşallah geçen sezonki performansının üzerine koyarak bütün sevenlerini mutlu edecektir."

Er, Mozoriuk'un transferinin kolay olmadığını kaydederek, "Moroziuk bizimle olmak istese de Dinamo Kiev son anlarda işi zorlaştırdı. Bonservis bedeli ödemek istemediğimiz için Moroziuk görüşmeleri kendisi sürdürdü. Alacağının büyük bölümünden vazgeçerek bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Hasna Kartal'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a gittiğini aktaran Er, "İsimleri kesinlikle konuşmuyoruz. Amacımız Erzurum kampı öncesinde bütün transferleri tamamlamak." ifadesini kullandı.

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Ukraynalı futbolcu ise geçen sezonu çok iyi geçirdiğini belirtti.

Bundan sonraki üç yılı Rize'de geçireceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Moroziuk, "Farklı takımlardan transfer teklifleri aldım ama Rize'de kalmak istedim. Rize'de çok şeyi beğendim ve burada kalmak istedim. Kariyerime burada devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Moroziuk, geçen yıl alt sıralardan kurtulduklarını ve iyi işler yaptıklarını ifade ederek, "Avrupa kupalarını kıl payı kaçırdık. Bu sezon daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ailemin transferde katkısı oldu. Yeni hocamız İsmail Kartal'ı tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muric açıklamasıSüper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, oyuncuları Vedat Muric için gelen transfer tekliflerinde, Galatasaray veya Fenerbahçe'yle teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda para ve oyuncu takasına sıcak baktıklarını söyledi.
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