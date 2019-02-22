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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.02.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Rizespor arkasına bakmıyor

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Rizespor arkasına bakmıyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, evinde ligin güçlü takımlarından Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Aatıf, Vedat Muriqi ve Prejuce Nakoulma kaydetti. Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisi, 28 puana yükselerek orta sıralara yerleşti. Yeni Malatya ise 34 puanda kaldı. Rizespor bir sonraki maçını deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Malatya ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Hüseyin Göçek , Esat Sancaktar , Musa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan , Abdullah , Boldrin (Samudio dk. 80 ?), Awaziem , Moroziuk , Abarhoun , Azubuike , Aminu Umar (Saadane dk. 67 ), Melnjak , Muriç , Aatif (Nakoulma dk. 90 )

Yedekler: Cihan, Mustafa, Çınar, Musa, Koray, Mehmet, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle , Marques , Eren , Mustafa , Sincere , Ahmed (Barış dk. 65 ), Donald , Aksic , Erkan , Meza , Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3 )

Yedekler: Ertaç, Şeref Can, Pereira, İkbal, Bülent

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Aatif (dk. 26), Vedat (dk. 90+5), Nakoulma (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

17’nci dakikada Ahmed’in pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Aleksic’in şutunda top üstten auta çıktı.

24’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed’in bekletmeden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına uzanarak topu kurtardı.

27’nci dakikada Umar’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif’a çıkarttı. Aatif’ın sol ayağıyla yerden düzgün bir şekilde çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1-0.

47’nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmed’in şutunu kaleye yönelirken Abarhoun son anda çizgi önünde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

52’inci dakikada Aleksic’in rakip ceza sahasının hemen dışından sert şutunda topu Gökhan güçlükle çeldi.
54’üncü dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Boldrin’in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

75’inci dakikada ceza sahası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Aatif’in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

77’nci dakikada Awaziem’in müdahelesi ile yerde kalan Eren’in pozisyonunda maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Göçek, penaltı kararını iptal etti.

90+4'üncü dakikada kaleci Fabian'dan dönen topu takip eden Vedat Muriç'in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0.

90+6'ncı dakikada Azubuike'nin pasında ceza sahasında kaleci Fabien ile karşı karşıya kalan Nakoulma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

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