Rizespor arkasına bakmıyor
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, evinde ligin güçlü takımlarından Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Aatıf, Vedat Muriqi ve Prejuce Nakoulma kaydetti. Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisi, 28 puana yükselerek orta sıralara yerleşti. Yeni Malatya ise 34 puanda kaldı. Rizespor bir sonraki maçını deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Malatya ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Hüseyin Göçek , Esat Sancaktar , Musa Sönmez
Çaykur Rizespor: Gökhan , Abdullah , Boldrin (Samudio dk. 80 ?), Awaziem , Moroziuk , Abarhoun , Azubuike , Aminu Umar (Saadane dk. 67 ), Melnjak , Muriç , Aatif (Nakoulma dk. 90 )
Yedekler: Cihan, Mustafa, Çınar, Musa, Koray, Mehmet, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle , Marques , Eren , Mustafa , Sincere , Ahmed (Barış dk. 65 ), Donald , Aksic , Erkan , Meza , Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3 )
Yedekler: Ertaç, Şeref Can, Pereira, İkbal, Bülent
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Aatif (dk. 26), Vedat (dk. 90+5), Nakoulma (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
17’nci dakikada Ahmed’in pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Aleksic’in şutunda top üstten auta çıktı.
24’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed’in bekletmeden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına uzanarak topu kurtardı.
27’nci dakikada Umar’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif’a çıkarttı. Aatif’ın sol ayağıyla yerden düzgün bir şekilde çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1-0.
47’nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmed’in şutunu kaleye yönelirken Abarhoun son anda çizgi önünde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
52’inci dakikada Aleksic’in rakip ceza sahasının hemen dışından sert şutunda topu Gökhan güçlükle çeldi.
54’üncü dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Boldrin’in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.
75’inci dakikada ceza sahası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Aatif’in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
77’nci dakikada Awaziem’in müdahelesi ile yerde kalan Eren’in pozisyonunda maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Göçek, penaltı kararını iptal etti.
90+4'üncü dakikada kaleci Fabian'dan dönen topu takip eden Vedat Muriç'in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0.
90+6'ncı dakikada Azubuike'nin pasında ceza sahasında kaleci Fabien ile karşı karşıya kalan Nakoulma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 3-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
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