CANLI | Rizespor - Antalyaspor
Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Saat 17:30'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor...
İLK 11'LER...
Rizespor: Tarık, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan.
Antalyaspor: Ferhat, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Serdar, Amilton, Celustka, Nazım.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zorlu maçtan istedikleri sonucu alacaklarını söylemişti...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle