Rizespor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Rizespor Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de haftanın perdesi açılıyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve mücadelenin başlayacağı saati merak ediyorlar. Peki Rizespor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Rizespor ile Ankaragücü arasında oynanan son üç Süper Lig maçı berabere biterken; iki ekip arasında aynı sayıda beraberlik daha önceki 19 karşılaşmada çıkmıştı. Ankaragücü ile evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor, tek yenilgisini Mayıs 2005'te aldı.
Ankaragücü, deplasmanda oynadığı son yedi maçın altısında gol attı ancak hiçbir karşılaşmada rakip filelere iki gol gönderemedi. Süper Lig'de dört maçtır sahadan puansız ayrılan Rizespor, en son Şubat-Nisan 2017'de daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıştı. 2019/20 Süper Lig sezonunda en az şut çeken ve bu şutlarda en az isabet bulan takım Ankaragücü. Süper Lig'in ilk sekiz haftasında oynanan maçların son 15 dakikalarında gol atamayan sadece iki takım var: Rizespor & Ankaragücü. Bu sezon Süper Lig'de kafayla en fazla gol yiyen takım Rizespor. Şu an Rizespor forması giyen oyuncular arasında son iki Süper Lig sezonunda en fazla gole katkı sağlayan isim olan Fernando Boldrin, takımının ligdeki son iki golünün de sahibi konumunda. Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %50'si Dever Orgill'den geldi. Süper Lig'de şu ana kadar en fazla kurtarış yapan kaleci Korcan Çelikay.
Rizespor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Rizespor Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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