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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.10.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Rize’den milli takıma destek çağrısı

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Rize’den milli takıma destek çağrısı

Rize'de perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Bosna Hersek A Milli Futbol karşılaşması öncesi Rizeli sporseverlere çağrıda bulunan Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, "Formalarımızı giyip milli takımımıza destek verelim" dedi.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında formasını giyerek açıklamalarda bulunan Başkan Güven Aksoy, Rizede ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatarak; Stadyumu bize yakışır bir şekilde doldurup 90 dakika boyunca milli takımımızı desteklemeliyiz. Bosna Hersek maçı için 10 Ekim Çarşamba günü milliler ilimize gelerek son antrenmanını yapacak. Ertesi gün 11 Ekimde saat 20.30da ise Çaykur Didi Stadyumunda ki mücadeleye çıkacak.

Biletlere ilginin olduğunu ve çoğunun satıldığının bilgisini aldık. Bu maçta Passolig uygulaması yok. Biletlerin internetten satışı tamamlandı. Bilet satışları Rize meydan passolig gişesi ve Rize Çaykur Didi Stadyumu köprü passolig gişesinden devam etmektedir. Herkesten ricamız ellerinde Türk bayrakları ile stadyumu tıklım tıklım dolduralım. A Milli Takımımızı 90 dakika boyunca aralıksız olarak desteklemeye devam edelim. dedi.

ZOR MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK MAÇI

Başkan Aksoy, "Rize taraftarı her zaman centilmen ve misafirperverdir. Rizede hem Milli Takımımızı hem de Bosna Hersek Milli Takımını misafir edeceğiz. A Milli Takımımızın bu hazırlık maçı UEFA Uluslar Ligi içinde önemli bir hazırlık olacak. Ardından Milli Takımımız 14 Ekimde, Rusya ile zor ve kilit bir maçı çıkacak.

illilerimizi Rizeden moralli göndermeliyiz. Rizede sporun dostluk, kardeşlik ve barış içinde yarış olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacağız. Çaykur Didi Stadyumunun tribünlerini hınca hınç doldurarak A Millilerimize sahip çıkıp destekleyelim.

Bütün şehrimizi 11 Ekim Cuma günü saat 20.30da ellerinde Türk bayraklarıyla stadyumu tıklım tıklım doldurmaya ve 90 dakika boyunca A Milli Takımımızı aralıksız olarak desteklemeye davet ediyoruz. diye konuştu.

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