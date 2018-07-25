Rize’de yeni sezon formaları tanıtıldı
Çaykur Rizespor yeni sezon için yeni formalar hazırladı.
1 yıl arada sonra yeniden Süper Lige çıkan Çaykur Rizespor yeni sezonda temiz sayfa açmak için yeni formalar hazırladı.
Atmaca gibi hırçın, Yeşil ile Mavi gibi Karadeniz; Çaykur Rizespor için beyaz bir sayfa sloganıyla yeni formaların görselleri sosyal medya hesaplarından tanıtıldı.
Taraftarın sabırsızlıkla beklediği 2018-2019 sezonu için 4 yeni forma hazırlandı. Tanıtılan formalar arasında takımın olmazsa olmazı efsanevi yeşil mavi çubuklu formada yerini aldı.
Yeni sezon formaları 28 Temmuzda Atmaca Spor Mağazalarında satışa sunulacak.
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