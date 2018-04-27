Rize’de Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek!
RİZE‘de, Türkiye ve Dünya Kıck Boks şampiyonlarının katılımı ile engelliler ve şehit aileleri yararına şampiyona düzenlenecek. Şampiyonların buluşmasına 9’u yerli 9’u yabancı 18 dövüşçü katılacak. Nefes kesen organizasyon Mayıs ayı ortalarında yapılacak.
Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardım ve Dayanışma Derneği (AKES) tarafından Rizede Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek. AKES Derneği Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu ile Türkiye ve Dünya Kıck Boks Şampiyonu Serkan Yılmaz, İstanbulda bir araya gelerek şampiyona için anlaştı. 9u yerli 9u yabancı olmak üzere 18 sporcunun katılacağı şampiyonada devler buluşacak. Şampiyona da elde edilecek gelirle engelliler için akülü araba alınması amaçlandı. Şampiyonada şehit yakınları ücretsiz kutsal topraklarda Umre ziyaretine götürülmesi hedefleniyor. Kıck Boks maçları turnuva halinde Rizenin yanı sıra 5 ilde daha yapılması planlanıyor.
Şampiyonada Avrupa Kick Boks Şampiyonu Demir Yumruk Lakaplı Resul Uzunda ringe çıkacak. Şampiyonada yine Terminatör lakaplı Adem Kabak, Pirana lakaplı İsmail Uzuner de ringde olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kıck Boks Federasyonunun destekleri ile yapılacağı belirtilen şampiyona için hazırlıklar da sona gelindi.
BAŞKAN KANSIZOĞLU: ORGANİZASYONUMUZ ENGELLİ VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN
Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardım ve Dayanışma Derneği (AKES) Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu, derneklerinin kültür ve eğitimin yanında her çeşit spor branşları ile ilgili etkinlikler ve toplumda yardımlaşma duygusunun artırılmasına yönelik faaliyetler yürüttüğünü açıkladı. Kansızoğlu, "Türk sporlarına ve genç sporcularımıza katkı sağlamak için de hayırlı faaliyetler yürütmekteyiz. Bu kapsamda ilk profesyonel etkinliğimizi Rize’de gerçekleştireceğiz. Dünyaca tanınmış ülkemizin Kick Boks’ta en önemli sporcusu, dünya ve olimpiyat şampiyonumuz, devlet sporcumuz (Samurag) lakaplı Serkan Yılmaz hocamızı Rizeye davet ettim. Bu önemli turnuva ile ilgili çalışmalarımız tamamlamak üzereyiz. Bu önemli şampiyonada elde edeceğimiz gelirle kahraman şehitlerimizin alilerini Umre’ye göndereceğiz. Ayrıca belirli sayıda Türkiye geneli engelli vatandaşlarımıza akülü araç dağıtımı yardımı yapmış olacağız. Bu organizasyonla önemli bir hayır hizmetinin yanında, Kick Boks Türkiye ve Dünya Şampiyonlarını Rizede dövüştürmüş olacağız. Yakın bir tarihte düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile bu turnuvanın tarihini kamuoyuna duyuracağız dedi.
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