Rize’de Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriRize’de Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek!
GeriDiğer Rize’de Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Diğer
dha
27.04.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Rize’de Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rize’de Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek!

RİZE‘de, Türkiye ve Dünya Kıck Boks şampiyonlarının katılımı ile engelliler ve şehit aileleri yararına şampiyona düzenlenecek. Şampiyonların buluşmasına 9’u yerli 9’u yabancı 18 dövüşçü katılacak. Nefes kesen organizasyon Mayıs ayı ortalarında yapılacak.

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardım ve Dayanışma Derneği (AKES) tarafından Rizede Kıck Boks şampiyonası düzenlenecek. AKES Derneği Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu ile Türkiye ve Dünya Kıck Boks Şampiyonu Serkan Yılmaz, İstanbulda bir araya gelerek şampiyona için anlaştı. 9u yerli 9u yabancı olmak üzere 18 sporcunun katılacağı şampiyonada devler buluşacak. Şampiyona da elde edilecek gelirle engelliler için akülü araba alınması amaçlandı. Şampiyonada şehit yakınları ücretsiz kutsal topraklarda Umre ziyaretine götürülmesi hedefleniyor. Kıck Boks maçları turnuva halinde Rizenin yanı sıra 5 ilde daha yapılması planlanıyor.

Şampiyonada Avrupa Kick Boks Şampiyonu Demir Yumruk Lakaplı Resul Uzunda ringe çıkacak. Şampiyonada yine Terminatör lakaplı Adem Kabak, Pirana lakaplı İsmail Uzuner de ringde olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kıck Boks Federasyonunun destekleri ile yapılacağı belirtilen şampiyona için hazırlıklar da sona gelindi.

BAŞKAN KANSIZOĞLU: ORGANİZASYONUMUZ ENGELLİ VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardım ve Dayanışma Derneği (AKES) Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu, derneklerinin kültür ve eğitimin yanında her çeşit spor branşları ile ilgili etkinlikler ve toplumda yardımlaşma duygusunun artırılmasına yönelik faaliyetler yürüttüğünü açıkladı. Kansızoğlu, "Türk sporlarına ve genç sporcularımıza katkı sağlamak için de hayırlı faaliyetler yürütmekteyiz. Bu kapsamda ilk profesyonel etkinliğimizi Rize’de gerçekleştireceğiz. Dünyaca tanınmış ülkemizin Kick Boks’ta en önemli sporcusu, dünya ve olimpiyat şampiyonumuz, devlet sporcumuz (Samurag) lakaplı Serkan Yılmaz hocamızı Rizeye davet ettim. Bu önemli turnuva ile ilgili çalışmalarımız tamamlamak üzereyiz. Bu önemli şampiyonada elde edeceğimiz gelirle kahraman şehitlerimizin alilerini Umre’ye göndereceğiz. Ayrıca belirli sayıda Türkiye geneli engelli vatandaşlarımıza akülü araç dağıtımı yardımı yapmış olacağız. Bu organizasyonla önemli bir hayır hizmetinin yanında, Kick Boks Türkiye ve Dünya Şampiyonlarını Rizede dövüştürmüş olacağız. Yakın bir tarihte düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile bu turnuvanın tarihini kamuoyuna duyuracağız dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonluk için Kocaman'dan ince hesaplar!

Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek!

Gomis, derbi maçlardaki gol orucuna son vermek istiyor!

Bundesliga'da 55 yıl sonra bir ilk...