Rize'de flaş gelişme! Vedat Muriç...
Çaykur Rizespor, 2019’daki performansıyla ligin en flaş takımlarından biri olmayı başardı, Okan Burak ve öğrencileri büyük alkış aldı. Ancak içlerinden biri var ki; sezonun ikinci devresine tam anlamıyla damga vurdu: Vedat Muriç.
İkinci devredeki 14 maçın hepsinde oynayan, attığı 8 golle Yeşil-Mavilileri sırtlayan Kosovalı forvetin adı şimdiden pek çok kulüple anılmaya başladı. Bunlardan biri de Fenerbahçe. Çaykur Rizespor Yönetimi ise Vedat Muriç konusunda elini çabuk tutacak. 1 sezon daha mukavelesi olan 25 yaşındaki santrfor için yönetim çoktan kararını verirken, sezon biter bitmez ilk iş olarak Vedat Muriç’le masaya oturulacak.
Satmayı düşünmüyorlar
Karadeniz ekibi, Vedat’ın mukavelesini 2022’ye kadar uzatmayı planlıyor. Böylelikle oyuncuyla ilgili ipler tamamen Çaykur Rizespor’un eline geçmiş olacak yani yönetim yüksek bir satış bedeli isteyebilecek. Ancak önümüzdeki sezon zirveyi zorlamayı hedefleyen Yeşil- Mavililer astronomik bir rakam gelmediği takdirde Vedat’ı satmayı düşünmüyor.
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