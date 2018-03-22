Rize'de bir gol makinesi: Braian Samudio! 27 maçta...
Çaykur Rizespor’un sezon başında Brezilya’nın Guarani takımından renklerine bağladığı Braian Samudio, 17 gol attı, 5 asist yaptı. Süper Lig takımları şimdiden Karadeniz ekibinin kapısını çalmaya başladı.
Rize’de yeni bir yıldız doğuyor... Sezon başında teknik direktör Hikmet Karaman’ın bizzat izleyip Brezilya’dan getirdiği Samudio, İbrahim Üzülmez’in takımında adeta bir skor makinesine dönüştü. Karadeniz ekibinde bu sezon 27 maça çıkan ve 17 kez fileleri havalandırıp 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası veren başarılı oyuncunun adı şimdiden transfer söylentileriyle anılmaya başladı. Rizespor’da 250 bin Euro satış opsiyonuyla kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmeler başladı. Yeşil- Mavililer, oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip olduğu için bu konuda öncelik sahibi.
Bonservisi alınacak
Şimdiden transfer teklifleri almaya başlayan Rize yönetimi, bonservis konusunu çözdükten sonra Samudio’ya gelen teklifler hakkında durum değerlendirmesi yapacak. Ancak idarecilerin lider durumda olan takımın Süper Lig’e çıkması halinde Samudio’yla uzun vadeli bir sözleşme yaparak yoluna devam etmek istediği gelen haberler arasında.
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