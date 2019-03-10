Rize tırmanmaya devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Ev sahibi takımın gollerini Vedat Muriqi (2) ve Braian Samuido kaydetti. Fenerbahçe yenilgisini telafi eden Karadeniz temsilcisi 31 puana yükseldi. Kayserispor ise 32 puanda kaldı.
STAT: Bornova
HAKEMLER: Koray Gençerler , Volkan Ahmet Narinç , Samet Çavuş
GÖZTEPE: Beto - Gassama , Titi , Reis , Berkan , Ngando (Dk. 68 Halil ), Borges (Dk. 76 Poko ), Castro , Yasin (Dk. 59 Jerome ), Serdar , Deniz
KASIMPAŞA: Ramazan - Popov , Youssef , Josue , Veigneau , Sadiku , Pavelka , Tarkan , Trezeguet , Hafes (Dk. 81 Khalili), Koita (Dk. 66 Perica )
SARI KARTLAR: Titi (Göztepe) - Sadiku, Perica, Tarkan (Kasımpaşa)
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada Castro’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.
24'üncü dakikada Ngando'nun uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan’ın kontrolünde auta çıktı.
38'inci dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz ceza yayının üzerinden sert vurdu, top yan direkten döndü.
44'üncü dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
52'nci dakikada Serdar’ın sağdan kestiği ortaya Castro kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
62'nci dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Serdar’ın vuruşunda top üstten auta gitti.
86'ncı dakikada Hajradinovic’in sol kanattan yaptığı ortaya Perica sert bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Beto köşeye giden topu çıkarmayı başardı.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
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