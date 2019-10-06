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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Rize ile Trabzon kozlarını paylaşıyor! Kardeniz Derbisi'nde iddaa'nın favorisi...

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Rize ile Trabzon kozlarını paylaşıyor! Kardeniz Derbisi'nde iddaa'nın favorisi...

Süper Lig’in 7. haftasında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu Karadeniz Derbisi'ne Misli.com’da Canlı Bahis yapabileceksiniz...

RİZESPOR - TRABZONSPOR

Evinde Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ettikten sonra Avrupa Ligi’nde Basel ile karşılaşan Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Son derece formda bir ekip olan Basel karşısında gösterdikleri performans dikkate değerdi.

Bordo-mavililerde Onazi, Caleb Ekuban, Ivanildo Ferandes, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı devam ediyor.

Lige 2’de 2 yaparak başladıktan sonra bir daha galip gelemeyen ve iki haftadır kaybeden Rizespor’da ise Umar Aminu ve El Kebir’in sakatlığı bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Trabzonspor son 7 resmi maçın 6'sını kazanamadı.

- Rizespor, Süper Lig'de ekim aylarında oynadığı son 6 maçın 5'inden beraberlikle ayrıldı.

- Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı son 18 resmi maçın 15'inde karşılıklı goller oldu.

- Rizespor, Süper Lig'de çıktığı son 29 maçın 26'sında gol atmayı başardı.

Rize ile Trabzon kozlarını paylaşıyor Kardeniz Derbisinde iddaanın favorisi...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilecek mücadelede bahisseverler Trabzonspor galibiyetine yönelmiş durumda...

- Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %57'si Bordo-mavili ekibin kazanacağını düşünüyor.

- Misli.com üyelerinin bir diğer seçimleri ise karşılaşmada en az 3 gol olacağı yönünde.

- Üyelerin %24’ünün seçimi 2.5 ÜST olmuş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN TAHMİNİ...

Trabzonspor, Avrupa Ligi dönüşü yorgun olacaktır. Rizespor'un da oyunu bu haftalarda sıkıntılı.

Karşılaşmada beraberliğin yakın olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca "2-3 GOL" da kuponlarınızda ideal tercih olarak yerini almalıdır...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Trabzonspor, Rizespor karşılaşmasına böyle hazırlandı...

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