Rize ile Trabzon kozlarını paylaşıyor! Kardeniz Derbisi'nde iddaa'nın favorisi...
Süper Lig’in 7. haftasında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu Karadeniz Derbisi'ne Misli.com’da Canlı Bahis yapabileceksiniz...
Evinde Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ettikten sonra Avrupa Ligi’nde Basel ile karşılaşan Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
Son derece formda bir ekip olan Basel karşısında gösterdikleri performans dikkate değerdi.
Bordo-mavililerde Onazi, Caleb Ekuban, Ivanildo Ferandes, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı devam ediyor.
Lige 2’de 2 yaparak başladıktan sonra bir daha galip gelemeyen ve iki haftadır kaybeden Rizespor’da ise Umar Aminu ve El Kebir’in sakatlığı bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Trabzonspor son 7 resmi maçın 6'sını kazanamadı.
- Rizespor, Süper Lig'de ekim aylarında oynadığı son 6 maçın 5'inden beraberlikle ayrıldı.
- Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı son 18 resmi maçın 15'inde karşılıklı goller oldu.
- Rizespor, Süper Lig'de çıktığı son 29 maçın 26'sında gol atmayı başardı.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilecek mücadelede bahisseverler Trabzonspor galibiyetine yönelmiş durumda...
- Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %57'si Bordo-mavili ekibin kazanacağını düşünüyor.
- Misli.com üyelerinin bir diğer seçimleri ise karşılaşmada en az 3 gol olacağı yönünde.
- Üyelerin %24’ünün seçimi 2.5 ÜST olmuş durumda...
MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN TAHMİNİ...
Trabzonspor, Avrupa Ligi dönüşü yorgun olacaktır. Rizespor'un da oyunu bu haftalarda sıkıntılı.
Karşılaşmada beraberliğin yakın olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca "2-3 GOL" da kuponlarınızda ideal tercih olarak yerini almalıdır...
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Trabzonspor, Rizespor karşılaşmasına böyle hazırlandı...
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