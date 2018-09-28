Rize-Giresun etabında birinciliği İsviçreli Tristan Marguet elde etti
Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, Rize-Giresun etabıyla ikinci gününde devam etti.
Toplam 12 ülkeden 17 takım ve 100 sporcunun katıldığı bisiklet turunun ikinci gününde bisikletçiler, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Rize-Giresun etabında pedal çevirdi.
Organizasyonun ikinci gününe 211 kilometrelik parkurda pedal çeviren sporcuların bazılarının son bölümde oldukça zorlandıkları görüldü.
Giresun il merkezindeki Gemilerçekeği mevkisindeki Botanik Park'ta sona eren etapta, İsviçreli Tristan Marguet birinci, Türk sporcu Batuhan Özgür ikinci ve Tunuslu Ali Nauser üçüncülüğü elde etti.
Sporculara ödüllerini, Giresun Valisi Harun Sarıfaıkoğulları ile AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın verdi.
Toplam 505 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, yarın bisiklet turunun son etabında Giresun'dan Samsun'a 210 kilometre yol katedecek.
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