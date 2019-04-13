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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.04.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor - Göztepe:1-0

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Çaykur Rizespor - Göztepe:1-0

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı. Karadeniz temsilcisinin golünü 50. dakikada Aatif kaydetti. Rizespor 37 puana yükselirken Göztepe 27 puanla düşme hattında. Okan Buruk'un takımı ligde bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe'nin konuğu ise BB Erzurumspor olacak.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada sağ kanattan Aatif'ın ortasında kale önünde Gassama'dan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Beto gole izin vermedi. 

21. dakikada Aatif ceza sahasına girmeden şutunda kaleci Pimparel’e topu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Morozyuk'un vuruşu auta gitti. 

37. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Muriç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı vererek golü iptal etti. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 

50. dakikada sağ taraftan topla buluşan Aatif, Muriç ve Boldrin ile oluşturduğu üçgen sonrasında Boldrin'in ara pasında sağ çaprazda topu tekrar aldı ve filelerle buluşturdu. 1-0

56. dakikada Çaykur Rizespor atağında Muriç'in kafayla indirdiği top sonrasında ceza sahasına giren Boldrin, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve denemesini yaptı. Boldrin’in şutunda top kaleci Pimparel tarafından uzaklaştırıldı.

80. dakikada Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Muriç, Boldrin’in pasında kaleyi yokladı fakat top üstten auta çıktı.

85. dakikada gelişen Göztepe atağında Serdar’ın ön direğe doğru yaptığı ortasında Deniz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan sol köşeden topu kornere çeldi.

89. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muriç’in şutunda top sağ direkten geri geldi.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Can Satman xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Boldrin xx, Awaziem xx, Morozuik xx (Abdullah dk. 84 ?), Samudio xx (Saadane dk. 81 ?), Abarhoun xx, Musa xxx, Azubuike xx, Meljnak xx, Vedat xx, Aatif xxx (Mustafa dk. 67 xx)
Yedekler: Cihan, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Nakoulma, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: Pimparel x, Chagas xx , Pereira x, Ghilas x (Deniz dk. 72 xx), Gouffran xx, Lumor xx, Poko xx (Elessa dk. 63 xx), Gassama xx, Reis Silva xx, Tayfur x (Serdar dk. 51 xx)
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren, Yasin, Yalçın, Berkan, Araujo, Erol Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Aatif (dk. 50) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Samudio, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Chagas (Göztepe)

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Çaykur Rizespor - Göztepe:1-0

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