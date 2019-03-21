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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
21.03.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

'Rıza'sız ayrılıkların faturası ağır oldu

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'Rıza'sız ayrılıkların faturası ağır oldu

Akhisar Türkiye Kupası'nı kaldıran, tarih yazan Okan Buruk'la yüzde 10 zam istediği için anlaşmadı, dibe vurdu. 12. haftada 17 puandayken şehirle iletişimini gerekçe gösterip Rıza Çalımbay’ın görevine son veren Konya ise sonrasında çıktığı 14 maçta 18 puan alabildi.

Süper Lig’de bu sezon teknik direktörlerin isteksiz ayrılıkları dikkat çekti. Daha sezon başlamadan ilk ayrılık kupa şampiyonu Akhisar’da yaşandı. Mütevazı ilçe takımına tarihinde ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşatan, direkt Avrupa’ya gitmesini sağlayan Okan Buruk, biten sözleşmesinde yüzde 10’luk bir artış talep etti, ancak Ege ekibi bunu kabul etmedi, genç hocayla kontrat yenilemedi.

Sonrasında Safet Susic ve Cihat Arslan’la çalışan Akigolar, şimdi ise antrenör Cem Kavçak’la bir mucizeyi gerçekleştirip ligde kalmanın planlarını yapıyor. Okan Buruk ise ligin dibinde aldığı Rize ile Avrupa hayalleri kuruyor. Elbette aynı değil ama benzer bir durum da Atiker Konyaspor’da yaşandı.

Kazandığı maçın ardından...

Yeşil-Beyazlı yönetim sezon başında takımı tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’a emanet etti. 12 haftada 17 puan toplayan Çalımbay’la kazandığı Ankaragücü maçının ardından yolların ayrıldığı açıklandı.

Gerekçe olarak hocanın şehirle arasındaki iletişim kopukluğu gösterilirken yolların ayrılma şekli kamuoyunun tepkilerine neden oldu. Ardından ise Aykut Kocaman’la anlaşmaya varıldı. Konya’yı 66 puanla 3. yapan, ertesi sezon Türkiye Kupası’nı kaldırıp iki kez üst üste Avrupa’ya gitmesini sağlayan Kocaman, 14 maça çıktığı İç Anadolu ekibindeki 3. döneminde 18 puan toplayabildi, puan ortalamasında Çalımbay’ın gerisinde kaldı.

Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde bir panele katılmış ve soruları yanıtlamıştı...

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklamasıTeknik direktör Rıza Çalımbay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir özel okulun etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.
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Rızasız ayrılıkların faturası ağır oldu

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