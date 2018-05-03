Rıza Kayaalp’ın yeni hedefi: 10 Avrupa, 5 Dünya şampiyonluğu
Üst üste7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatı’na kadar kırılması çok zor başarılar elde etmek istediğini belirterek hedefini açıkladı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda 8. altın madalyası kazanan ve ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına sahip Hamza Yerlikaya’nın (9 altın) rekorunu egale eden Rıza Kayaalp, şimdiden rotasını belirledi. Kariyerinde 3 dünya, 8 Avrupa şampiyonluğu ve 1’er olimpiyat ikinciliği ile üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, 10 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı amaçladığını dile getirerek, “10 parmağımın 10’unu da doldurmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kadar 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum. Tabii ki asıl hedefim, Tokyo’da olimpiyat şampiyonu olmak. Kırılması çok zor başarılar elde etmek istiyorum” değerlendirmesini yaptı.
‘MİLLİ DUYGULARLA YOLUMUZA DEVAM’
Rehavete kapılmadan yoluna devam ettiğinin altına çizen Rıza, “Hiçbir zaman şampiyon oldum diye çalışmayı bırakmadım. Hiçbir zaman bu yeter bana demedim. Büyük bir sorumluluk var üzerimde. Buraya gelirken hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Halkımızın beklentisi büyük. Onların gurur duyacağı başarıları elde etmek için buraya geldim. Milli duygu gerçekten de çok önemli. Bütün sporcu kardeşlerimin de böyle düşünmesini istiyorum. Milli duygularla yolumuza devam ediyoruz. Genç kardeşlerimizden de bunu benimsemelerini istiyorum. Bu duyguları taşıdığımız zaman ülkemiz adına bize düşen görevi o zaman yaparız” dedi.(Fanatik)
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