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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ercan ATA - Nesrin AYDIN - Özgür ALTIN / ANKARA (DHA)
15.04.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Rıza Kayaalp: Tek eksiğim olimpiyat altın madalyası

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Rıza Kayaalp: Tek eksiğim olimpiyat altın madalyası

2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Türkiye Grekoromen Milli Takımı yurda döndü.Romanya'nın başkenti Bükreş'ten tarifeli uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen kafileyi, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç ve sporcuların yakınları karşıladı.

Turnuvada 130 kiloda altın madalyaya ulaşan Rıza Kayaalp tek eksik madalyasının olimpiyat altını olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum, zor bir başarıya imza attım. 10 yıldır üst üste Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. Bu istikrarı korumak gerçekten çok zor ama her zaman çalışan, azmeden, gereken hazırlıkları yapan bir sporcuyum. İstikrarı bozmayan bir sporcu olarak bu başarıyı ülkeme kazandırdığım için mutluyum. Bir yetenek var Allah'a şükür bu yeteneği de sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Çünkü her başarının sonunda İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağı göndere çektirdiğim zaman, her zaman yenisini istiyorum. O kadar güzel bir şey ki o duyguyu yaşamak. Bir sonraki seneye daha iyi çalışmaya gayret gösteriyorum. Allah'a şükür yine finale kaldım ve yine şampiyonlukla ülkeme döndüm. Bundan sonra inşallah yeni maçlara konsantre olacağız. 3 olan dünya şampiyonluğumu 4 yapmak hedefim. Tabii ki onun peşine de Tokyo hazırlıklarına başlamak istiyorum. İnşallah orada da tek eksik olan olimpiyat altın madalyamı kazanmak istiyorum çünkü Avrupa'da, dünyada madalyalarım var ama olimpiyatta altın almak hedeflerimden bir tanesi hatta en büyük hedefim. Tek eksik olan altın madalyam orası. Tabii bize bu yolda destek olan herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü oraya giderken takım oyunu dediğimiz şey başlıyor. Biliyorsunuz Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusuyum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İnşallah biz yeni başarılar kazandırmaya devam edeceğiz ülkemize, yeter ki biz çalışmaktan hiç bıkmayalım. Ben bu işi zirvede bırakacağım" şeklinde konuştu.

ATAKAN YÜKSEL: TIRNAKLARIMLA KAZIYARAK ŞAMPİYON OLDUM

Şampiyonanın son gününde 67 kiloda altın madalyaya ulaşan Atakan Yüksel, hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu belirterek, "2017 yılında zaten dünya 3'üncüsü olmuştum. Uzun yıllardır bu sıklette mücadele ediyorum ve en sonunda Avrupa şampiyonluğunu elde ettim. Şükürler olsun ki kürsü yapmak İstiklal Marşımızı söyletmek, bayrağımızı dalgalandırmak bana nasip oldu. Dua eden, destekleyen herkese teşekkür ederim. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Olimpiyat vizeleri alınacak, hedefim 2019 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmek. Hedefim Tokyo'da madalya alıp bu işi zirvede bırakmak. 2-3 tane Avrupa 5'inciliği elde ettim, birçok kez kürsüye yaklaştım ama olmadı, nasipten öte köy yok derler. Bu sefer çok güçlü rakiplerimi yendim, en iyi, en sıkı gruptan çıktım. Şampiyon olmak için, tabiri caizse tırnaklarımla kazıyarak şampiyon oldum diyebilirim. İstiklal Marşı'nı okutup bayrağı dalgalandırmaktan öte mutluluk yok. Büyük Türk milletine armağan olsun" ifadelerini kullandı.

ZEKİ GÜL: HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, güreşte her kategoride rekorlar kırıldığını ifade ederek, "Biz de Türk milletinin yetiştirdiği bu yiğit sporcularımızla övünüyoruz. Grekoromen Milli Takımımız, Avrupa ikincisi oldu. Başta Rıza Kayaalp olmaz üzere İstiklal Marşımızı söyleten kardeşlerimizle gurur duydum. Kadın Güreş Milli Takımımızla da serbest stilde başarılara bir başarı daha ekledik. Bundan sonraki hedeflerimiz yakın planda Dünya Şampiyonası, en önemlisi de güreşte zirvedir, 2020 olimpiyatlarıdır. Serbest güreşçilerimiz grekoromen ve kadın güreşçilerimiz kendi başarılarının rekorlarını kıracak şekilde çalışmalara devam edecek. Ana hedefimiz başarılarımızın bugünkü başarılardan daha üstte olmasıdır. İnşallah yavrularımız da bunu yapacaktır. Biz Bükreş'te gerçekten tek yumruk olduk, yöneticisiyle, çalışan arkadaşlarımızla, yönetim kurulu üyelerimiz ve sporcularımızla. İnşallah buradaki başarının tesadüfi olmadığını göstermek için daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

AKİF CANBAŞ: ÇOK BAŞARILI BİR AVRUPA ŞAMPİYONASI GEÇİRDİK

Türkiye Grekoromen Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş ise başarılı bir şampiyona geçirdiklerini söyleyerek, "Bizim için zorlu bir süreç başladı, bundan sonra Dünya Şampiyonası, olimpiyatlar için çalışmalarımız olacak. Çok başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Rıza'nın 10'da 9 yapıp rekor kırması üzerine diğer sporcularımızın madalya sayılarını yükseltmesi bizim çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

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