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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.04.2018 - 22:52, Son Güncelleme:

Rıza Kayaalp finalde!

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Rıza Kayaalp finalde!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde bulunan Ali Aliyev Spor Salonu'ndaki müsabakaların ilk gününde Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Rumen Alin Alexuc-Ciurariu ile karşılaştı. Rakibini 4-0 mağlup eden milli sporcu, finale yükselme başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp bu sonuçla birlikte Avrupa şampiyonalarında üst üste 9'uncu kez finale yükselmiş oldu. Kayaalp yarın finalde Rus Vitalii Shchur ile karşılaşacak. Rıza Kayaalp eğer şampiyonluğa ulaşırsa, Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu zaferini yakalamış olacak.

Grekoromen stil 55 kilo yarı finalinde Estonyalı Helary Maegisalu ile mücadele eden Ekrem Öztürk ise rakibi karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen rakibine üst üste 2 sayı verdi ve 4-3 geriye düştü. Maçın son anlarında bir puan alıp maçı 4-4 yapan Ekrem Öztürk buna rağmen maçı kaybetti.

Ekrem Öztürk yarın Bulgar Nedyalko Petrov ile bronz madalya için mindere çıkacak.

Bir diğer maçta ise Rahman Bilici'nin grekoromen stil 63 kilo ilk turunda yenildiği Moldovalı Donior Islamov, bir üst turda rakibine mağlup oldu ve finale yükselemedi. Rahman Bilici böylece repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.

Şampiyona yarın final ve repesaj mücadeleleri ile devam edecek.

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