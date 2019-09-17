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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.09.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Rıza Kayaalp final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, bugün Kübalı Oscar Pino Hinds ile mindere çıkacak. Peki, yakından takip edilecek olan Rıza Kayaalp'in final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Oscar Pino Hinds Rıza Kayaalp final maçı öncesi bazı detaylar

Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaşacak olan Rıza Kayaalp, final maçında galip gelmesi halinde grekormen stilde dördüncü dünya şampiyonluğuna ulaşarak Türk sporundaki ilkler listesine adını yazdıracak. Peki, Rıza Kayaalp'in final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

RIZA KAYAALP'İN FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rıza Kayaalp'in final maçı, saat 15.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek olan organizasyonlar arasında gerçekleşecek. Müsabakanın tam saati bilinmezken, yayıncı kuruluş TRT Spor olacak.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.
Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.

Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.

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