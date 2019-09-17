Rıza Kayaalp final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, bugün Kübalı Oscar Pino Hinds ile mindere çıkacak. Peki, yakından takip edilecek olan Rıza Kayaalp'in final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Oscar Pino Hinds Rıza Kayaalp final maçı öncesi bazı detaylar
Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaşacak olan Rıza Kayaalp, final maçında galip gelmesi halinde grekormen stilde dördüncü dünya şampiyonluğuna ulaşarak Türk sporundaki ilkler listesine adını yazdıracak. Peki, Rıza Kayaalp'in final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
RIZA KAYAALP'İN FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Rıza Kayaalp'in final maçı, saat 15.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek olan organizasyonlar arasında gerçekleşecek. Müsabakanın tam saati bilinmezken, yayıncı kuruluş TRT Spor olacak.
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.
Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.
Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.
Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.
Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.
Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.
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