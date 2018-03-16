‘Rıza hoca Trabzon’u kaldıramadı’
Trabzonspor’un efsane isimlerinden Oğün Temizkanoğlu, katıldığı ‘Tahminim Pekmez’ programında Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ı hedef aldı.
Sezona büyük hedeflerle başlamasına rağmen hem maddi hem sportif olarak zor günler geçiren Trabzonspor’da camia Nisan ayındaki seçimi beklerken, kulübün efsane isimlerinden Oğün Temizkanoğlu, Bordo-Mavili kulüpte yaşananları değerlendirdi.
Rıza hocanın son dönemde yaptığı basın toplantılarını diline dolayan Oğün Temizkanoğlu, ‘‘Rıza hocanın son dönemde yaptığı açıklamalar hoş değil. Gittiğiniz yerde ne olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz sürekli eleştiriler yapıyor. ‘Sağ da oynatacak adamım yok. Sol tarafta oynatacak adamım yok’ diye… Böyle olmaz. Elindeki kadronun henüz farkında değil’’ dedi.
‘BÖYLE GİDERSE YOLLARLAR!’
İstikrarsız sonuçların sürmesi halinde Rıza Çalımbay, Trabzonspor birlikteliğinin çok da uzun sürmeyeceğini vurgulayan Oğün Temizkanoğlu, ‘‘ Bu birliktelik, bu istikrarsız sonuçlarla çok da uzun sürmez. Hocanın yaptığı açıklamalar, henüz nereye geldiğinin farkında olmadığını gösteriyor. Kısacası, Rıza hocanın, Trabzonspor’un ağırlığını kaldıramadığını düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.
Trabzonspor’un kısa vadeli kurtuluş reçetesini de baştan aşağıya değişim olarak yazan efsane isim, mevcut başkan Muharrem Usta’nın daha güçlü bir yönetimle yola devem edeceğini düşündüğünü söyledi.
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