Rıza Durmisi Fenerbahçe'ye mi? Sağlık kontrolünden geçemedi iddiasına cevap...
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi, hakkında çıkan iddiaları yanıtladı.
Sarı lacivertliler ile her konuda anlaşan Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi sağlık kontrolünden geçemediği şeklindeki iddialara sosyal medya hesabından yanıtladı.
Twitter'dan bir açıklama yapan 25 yaşındaki sol bek, "Bu doğru değil! Oynamaya hazırım! Bu yanlış bilgileri nereden aldığınızı bilmiyorum." dedi.
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