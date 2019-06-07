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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.06.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay'ın imza töreni şölene dönüştü

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Rıza Çalımbay'ın imza töreni şölene dönüştü

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çalımbay, tüm amacının Sivasspor'u iyi bir yere getirmek olduğunu söyledi.

DG. Sivasspor ile Rıza Çalımbay arasındaki imza töreni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda çok sayıda taraftarın katılımı ile şölene dönüştü.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çalımbay ile büyük başarılara imza atmayı düşündüklerini belirterek, "Geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyoruz. O yüzden başta hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Tekrar teklifimizi kabul ettiği için. Sivas kendi memleketidir. Sivasspor kendi kulübüdür. 1967 yılında Kayseri müsabakasına gitmek için babasının ardından ağlayacak derecede Sivassporlu olduğunu biliyoruz. Biz kendisiyle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Kendisi ile büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Rıza Çalımbay: "Tüm amacım Sivasspor’u iyi bir yere getirmektir"

Çalımbay, Sivasspor’un kendisi için özel bir yeri olduğunu ederek, hem kendisi hem de yönetim hedefi seçtiği için anlaşmanın sağlandığını sözlerine ekledi. Çalımbay, "Tekrar burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü Sivas benim için çok önemli. Doğduğum büyüdüğüm yer. 4 Eylül Stadyumu'nun toprak zeminlerini hatırlıyorum. Çocukluğum tamamen burada geçti. Tamamen Sivasspor'la geçti. Sivasspor’dan bana ilk teklif geldiğinde inanılmaz heyecanlanmıştım. Sivasspor’u çalıştırmak hayalimdi. Tüm sıkıntılara rağmen 2,5-3 yıl yönetimle birlikte güzel bir grafik çizdik. Çok iyi bir şekilde de ayrıldık. Gelmek üzere ayrıldık. Kısmet de bugüneymiş. Benim buradaki tüm amacım Sivasspor’u iyi bir yere getirmektir. Sadece benimle birlikte değil tabi, yönetimimiz, taraftarlar ve basın mensuplarımız ile birlikte çok iyi bir duruma getirmek istiyoruz. Görüşmemizde hedefe gidelim dedim. ‘Biz zaten hedefi seçtiğimiz için seni seçtik’ dediler" şeklinde konuştu.

Çalımbay bir yıllık sözleşme imzalamış olsalar da anlaşmanın süresiz olduğunu vurgulayarak, "Bir önceki sözleşme de 1 yıllıktı. Ancak 3 yıl Sivas’ta kalmıştım" dedi.

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Rıza Çalımbayın imza töreni şölene dönüştü

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a dönüşü için hazırlanan videoya göz atalım...

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