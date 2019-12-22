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Futbol
22.12.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay'dan Pato cevabı!

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Rıza Çalımbay'dan Pato cevabı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alexandre Pato'nun olası transferi hakkında "şu an kimse gelmiyor" dedi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlamayı garantileyen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Alexandre Pato dedikodularına cevap verdi.

Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Pato, Sivasspor'a geliyor mu?" sorusuna, "Şu an kimse gelmiyor" cevabını verdi.

Tianjin Tianhai’den ayrılarak ülkesine dönen ve Sao Paulo'ya imza atan 30 yaşındaki deneyimli golcü, burada 20 maçta 5 gol kaydetti.

Sivasspor daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho’yu da kadrosuna katmıştı.

Sivasspor ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi
Sivasspor ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi!

Rıza Çalımbaydan Pato cevabı

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