Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması

Öne çıkanlar şu şekilde:
"Oyuncularımız hazır olunca oynatacağız. Malatya maçında yeni oyuncuları oynattık ancak hazır olmadan oynatmak oyuncuya haksızlık olur. Tüm basında saha dışı olaylar konuşuluyor. Ben sahanın içini her zaman çözmeye hazırım. Ancak bu sıkıntılar saha içini aşmış durumda. Taraftarımızın ve tüm camiamızın desteğe devam etmesi gerekiyor. Bu sıkıntılar devam ederse takımımız zarar görür. Önümüzde çok maç var. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Benim yoğunlaşacağım yer yeşil saha olmalı. Ben yönetimimize inanıyorum. Eto'o konusunun çözüleceğini düşünüyorum. Biz Galatasaray maçında yoğunlaşmış durumdayız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Geçen yıl gibi ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz. Ancak zamana ihtiyacımız var. Evimizde oynayacağımız Galatasaray maçını mutlak kazanmamız gerekiyor. Bu takım er yada geç istikrarı yakalayacak." (Ajansspor)