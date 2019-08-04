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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.08.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a gözdağı

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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a gözdağı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetim kurulu ve oyuncuların gayretlerinden çok memnun olduğunu, taraftarların da kendilerini desteklemesi durumunda kırmızı-beyazlı ekibin çok iyi yerlere geleceğini belirtti.

Sezon hazırlıklarını 4 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Teknik direktörlük kariyerindeki en iyi kamplardan birini geçirdiğini dile getiren Çalımbay, "Hem Bolu'daki kampımız hem de Hollanda'daki hazırlık maçlarımız mükemmel geçti. Hollanda'ya eksik kadroyla gittik ama mükemmel çalışma ortamımız oldu. Arkadaşlarımızın çalışmaları, gayretleri her şey dört dörtlüktü." dedi. 

Yayıncı kuruluşla anlaşmanın gecikmesi nedeniyle kulüplerin maddi anlamda sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Çalımbay, "Biz de bunlardan biriyiz. Şu an için istediğimiz transferleri yapamadık. Ajax ile oynadığımız hazırlık maçına 14-15 kişi çıktık. Kendi aramızda 11'e 11 maç dahi yapamadık. Yöneticilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 4-5 kaliteli oyuncu almamız gerekiyor. Bunları alırsak bizim takım çok iyi konuma gelecek." diye konuştu. 

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile yapacakları maça hazırlandıklarını da aktaran Çalımbay, şunları kaydetti: 

"Vitesse ve Ajax ile çok iyi maçlar oynadık. Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağız. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı böyle hazırlanacaksın. Oynadığımız tüm maçlarda mükemmeldik. Yenilmeden de hazırlık dönemini kapattık. Lig şimdi bambaşka. Onun için her türlü hazırlığımızı yapmamız lazım. Transferi bir an önce yapıp Beşiktaş maçına hazır duruma getirmemiz lazım. Yönetim kurulumuzun, sporcu arkadaşlarımızın gayretinden çok memnunum. Taraftarlarımız da bizi desteklerse Demir Grup Sivasspor'u bu sene çok iyi yerlerde görecekler." 

Antrenman 

Çalımbay yönetimindeki antrenman, dayanıklılık koşusuyla başladı. 

İdman, iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. 

Yarı sahada çift kale maçla sona eren antrenmanı yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar da takip etti. 

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek. 

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