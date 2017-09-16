Rıza Çalımbay'a ağır eleştiri! 'Gelecekten bahsetmeli'

Antalyaspor'un Kayserispor'a mağlup olmasının ardından beIN Sports yorumcusu Önder Özen, Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamalarını eleştirdi.
"Hoca geçmişten bahsediyor, sonra da 'Yeni oyuncular.' diyor. Burada durum çok açık..." diyen Özen,
"Hoca yeni oyunculardan rahatsız. Transferlerden; transferin yapılışından rahatsız. Hoca 25 yıldır düzenli bu ligde çalışan bir hoca. Artık geçen seneden değil, gelecekten bahsetmeli. Kamuoyu mesajları takıma direkt gider. Bunları oyuncu cin gibidir anlar ve takımı ortadan ikiye böler. 25 senelik Rıza Çalımbay tecrübesi, geçmişten bahsetmeyecek biraz önümüzdeki maçlardan bahsetmeli." ifadelerini kullandı.