Rıza Çalımbay: VAR’dan herkes mağdur, biz de mağduruz

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak lider Demir Grup Sivasspor, iki günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.



Antrenmanda kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği maçında son saniyede alınan 1 puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Çalımbay, Gençlerbirliği maçına biz hazır gitmiştik. Çok iyi de çalıştık ama artık ligin devre arası yaklaştıkça eksik oyuncular da çoğalıyor. Sarı kartlılardan, cezalılardan, sakatlardan dolayı. Biz oraya gittiğimizde yine de çok iyi bir kadro çıkardık fakat son anda tam maça çıkacakken Fernando’nun bir sakatlığı oldu. O arkadaşlarımız oynamayınca bizim müdahale şansımız kalmıyor. Çok az kalıyor, elimizdeki oyunculardan dolayı. O yönden biraz sıkıntılı kaldık. Buradaki kupa maçında da aynı şekilde sıkıntı yaşadık ve Gençlerbirliği’nde de aynı şekilde yaşadık. Herkesin yerlerini değiştirdik mecburen ama yine de maçın başında golümüzü bulduk. Mücadelemizi de çok çok iyi yaptık. Uğur’un sakatlanıp kenarda olması, 10 kişi kalmamız o anda boşluktan gol yedik. Onun telaşını bir an önce atmamız gerekiyordu atamadık ve ikinci golü yedik. Daha sonra toparlandık ve her türlü riske girdik, golü bulduk. Bir kere teslim olmadık. Mutlaka gol bulacağımıza inanıyorduk. Zaten bakılınca Türkiye liginde her maçta gol atan takım şu ana kadar yok. Biz varız. Arkadaşlarımız inanılmaz mücadele ettiler. Galibiyet kadar önemli bir maçtan çıktık. Yenseydik daha iyiydi ama son saniyede alınmış 1 puan bana göre çok çok önemli" diye konuştu.



"BAĞIRMAMIZ MI GEREKİYOR"



Gençlerbirliği maçında yedikleri ikinci golünün ofsayt olmasına rağmen göz ardı edildiğini ifade eden Çalımbay, "Sezon başından şu ana kadar çok çalışarak, çok mücadele ederek, arkadaşlığımızı sahaya dökerek çok güzel şeyler yaptık. Biz buraya şansa gelmedik. Çalışarak geldik buralara. Onun için de çok mutluyum. Herkes konuşuyor maçları ama bizimkine hiç değinen olmuyor. En üzücü olay da bu. Sivasspor gol yedi ama ikinci golü nasıl yedi? Bir bakmak gerekiyor. Bizim de çıkıp, bağırıp bir şeyler mi yapmamız gerekiyor? Onu da yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİR TANE PENALTI ATAMADIK"



Türkiye’de ceza sahasına en çok giren takım olduklarını ama henüz 1 tane bile penaltı kazanamadıklarını aktaran Çalımbay şöyle konuştu:



"Bizim yediğimiz golü hiç konuşan yok. Çekilen çizgiyi, televizyonda gösterilenleri. Bize de yazık. Gençlerbirliği’nin 2’nci golü, gol değildi, ofsayttı. Vermeleri gerekiyordu ama öyle geçti. Bizim yapacağımız tek şey kalan maçımızı kazanmamız gerekiyor. Göztepe maçını. Biz iki maça, Gençlerbirliği ve Göztepe’ye final niteliğinde bakıyorduk. Tek hedefimiz Göztepe maçı. Bu maçı mutlaka ve mutlaka taraftarımızın da desteğiyle iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim taraftara ihtiyacımız var. Hele hele bu maçta daha çok ihtiyacımız var. Nasıl Fenerbahçe maçını doldurdular 27 bin kişi, inşallah bu maçı da doldurmaları gerekiyor. Bu hem bizim açımızdan hem de Sivasspor camiası açısından çok çok önemli. Artık ligin ilk devresinin sonuna geldik arkadaşlarımızda biraz düşüş olabilir. O yüzden bu tür maçlarda iyi bir şekilde kenetlenmek gerekiyor. Taraftara ihtiyacımız var. Mutlaka taraftarın bu maça gelmesi gerekiyor. Önemli olan bizim buradaki Göztepe maçını kazanmamız.



"VAR’DAN HERKES MAĞDUR"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, VAR ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan tecrübeli teknik adam, "Başkan Ahmet Bey kolay kolay açıklama yapmaz. Kolay kolay da basının karşısına çıkıp bir şeyler söylemez. Oraya çıktıysa mutlaka bir şeyler vardır. Ama VAR’dan herkes mağdur. En çok mağdur olanlardan biri de biziz. Gençlerbirliği maçında biz olduğumuz için, Sivasspor olduğu için hemen es geçtiler. Arada kaynadı gitti. Kimse konuşmuyor. Onun için başkan konuştuysa bir şeyler vardır. Boşa konuşan bir insan değildir. Onun için yapacak bir şey yok. Benim her zaman söylediğim gibi faal hakemlik yapanlar VAR’ın başına geçmesinler. Faal maç yöneten hakemler VAR’ın başına geçtikleri zaman mutlaka sorun oluyor. Artık öğreniliyor da VAR’da kimin olduğunu, onun için arkadaşları yıpratıyorlar. VAR’ın başına bence başka bir grubun, iyi eğitim almış başka bir grup arkadaşların gelmesi gerekiyor. VAR’da ne konuşulduğu, nasıl olduğunu da açıklarlarsa muhteşem olur. Biz de Almanya ve Hollanda gibi bir gün açıklarız, oralara geliriz. Yoksa VAR sistemi muhteşem bir sistem, hakem arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran bir sistem, onun için bunu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Ama en çok mağdur olanlardan bir tanesi de biziz" diye konuştu.



"ROBİNHO İLE İLGİLİ NET BİR ŞEY YOK"



Ara transfer döneminde eski futbolcuları Robinhonun takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen bir soruya da cevap veren Çalımbay, "Robinho ile ilgili net olan bir şey yok. Bizim kesinlikle takviye yapmamız lazım. Bu iki tane maç bize gösterdi. Biz çok büyük paralar verip oyuncu alamayız ne de takımızı bozacak kimseyi de almayız. Belki 3-4 tane takviye yapacağız, yapmaya çalışacağız. Yönetim ile konuştuk, yine konuşacağız. Listemizi de vereceğiz. Onları yaparsak biz ikinci yarı daha farklı alternatifli bir kadro oluruz. Çünkü biz kupada da gitmek istiyoruz. Kupada da zor takıma çıktık. Kupayı oynayan arkadaşlarımızda kadroda olması gerekiyor. Gerekirse hem lig hem kupa aynı kadro oynamayı düşünüyoruz. Onun için bir an önce 3-4 tane takviye yapmamız gerekiyor. Transfer listemizde hazır olan isimler var. Ama maddiyatı çok çok önemli. Mütevazı bir takımımız var. Zaman zaman aksilikler yaşayabiliriz. Aynı amatör ruhla çalışıp bizim ikinci yarıya başlamamız gerekiyor dedi.





"BEN HİÇBİR ZAMAN ’BİZ ŞAMPİYONUZ, ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ’ GİBİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"



Oynanan karşılaşmalarda saha içerisinde bazı futbolcuların tartışmalarının hatırlatılması üzerine ise Çalımbay şu ifadeleri kullandı:



"Ben hiçbir zaman ’Biz şampiyonuz, şampiyonluğa gidiyoruz’ gibi bir şey söylemedim. Arkadaşlarımız tabii ki böyle maçları da kaybetmek istemiyor. Onun gerginliğinden dolayı birbirlerine konuşmaları olabilir, her kulüpte olabiliyor. Ama bizim bunu yapmamamız gerekiyor. Toplantı yaptım, aynı şeyi söyledim. Bize yakışanları yapmamız gerekiyor. Öyle boş işlerle uğraşmamamız gerekiyor. İşimize bakmamız gerekiyor. Maç oynarken biz de kenarda duramıyoruz bazen sinirleniyoruz, agresif olabiliyoruz. Onlar da bazen istedikleri şeyler olmayınca ister istemez bazı şeyleri konuşuyorlar ama o orada, sahada kalır. Dışarıya yansımaz."



"O OLAYI ÇOK UZATIR"



Teknik direktörlere VAR itirazı hakkı verilip verilmemesiyle ilgili de görüş belirten Çalımbay, "O olayı çok uzatır. Seyirci gider kahve içer gelir. O yapılsa bile çok çabuk olması gereken bir şey ama biz hep söylüyoruz zaten hocam gidin diyoruz. Bizim Rizede iki tane penaltımız var. Gitmedi, 20 kişi 18in içine toplanmış onu hakemin görme şansı yok. Bir git VARa bak ne olur yani. Ben her zaman diyorum VAR çok iyi, iyi bir sistem. Şimdi eski futbolcuların hakem olması için çalışma başlatıyorlar. En güzel şeyi yapıyorlar. İnşallah çok başarılı olurlar" diye konuştu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!