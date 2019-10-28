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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Rıza Çalımbay: Transferleri geç yaptık
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Futbol
28.10.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Transferleri geç yaptık

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Rıza Çalımbay: Transferleri geç yaptık

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’da deplasmanda Başkent Akademi Futbol Kulübü’ne konuk olacak olan D.G. Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Rıza Çalımbay, “Sürprize hazır maçlar oynanıyor. Kimin kimi yendiği de belli olmuyor ve kritik kritik sonuçlar alınıyor. Bizim maçlarımızın hepsi tempolu, gollü ve gayet iyi geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmazken, Muammer Yıldırım, Cofie ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-1 galip geldikleri Antalyaspor maçını ve Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Çalımbay, Antalya maçında oyundan hiç kopmadıklarını ifade ederek, "Sürprize hazır maçlar oynanıyor. Kimin kimi yendiği de belli olmuyor ve kritik kritik sonuçlar alınıyor. Antalya maçına herkes farklı gözle baktı. Biz zaten Antalya'yı biliyorduk. İyi bir kadrosu olduğunu da biliyorduk. Çok zor geçti maç. Oyun disiplinini bozmadık. Çok güzel de pozisyonlar yakaladık. Hatalarımız da oldu ama kazanmayı bildik. O yüzden bizim için Galatasaray maçından daha önemli bir maçtı bu maç. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"Kupa maçımız var"

Ligde kritik maçların olduğunu söyleyen Çalımbay, "Şimdi tabii ki lig bitmiyor daha kritik maçlar var. Perşembe günü bir kupa maçı oynayacağız. Ona da yüzde 90 oynayan takımın kadrosunu çıkaracağız eksiklerimizden dolayı. Daha sonra oradan Denizli'ye geçeceğiz. Denizlispor maçından puan yada puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Önemli olan oynadığımız futbolun biraz daha üzerine çıkarsak oradan da istediğimiz şekilde döneceğiz" ifadesini kullandı.

"Oyuncular form yakalayamadı"

Çalımbay son olarak, ligdeki birçok takımın henüz hazır olmadığını belirterek, "Henüz takımlar yüzde yüz hazır değiller. Halen eksikleri olanlar var, Avrupa kupalarında oynayanlar var. Milli maçımızın heyecanını yaşayanlar var. Bunların hepsi bittikten sonra zaten lig oturacak. Ondan sonra her şey daha çok meydana çıkacak. Onun için şuanda alınan bütün puanlar, içeride olsun, dışarıda olsun çok çok önemli. Bana göre bizim gibi takımlar transferleri geç yaptı. Yayıncı kuruluşla ilgili bazı sıkıntılardan dolayı. O hallolduktan sonra transfere başladık ama oyuncular sonradan katıldı ve form yakalayamadı. Bizim maçlarımızın hepsi tempolu geçiyor, gollü geçiyor ve gayet iyi geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

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