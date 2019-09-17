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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.09.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Trabzonspor karşısında sahamızda 3 puan hedefliyoruz

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Rıza Çalımbay: Trabzonspor karşısında sahamızda 3 puan hedefliyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor karşısında sahamızda 3 puan hedefliyoruz.

Futbolcularımız, Trabzonspor maçının ne kadar önemli olduğunu çok çok iyi biliyor. Hepsinin bütün düşüncesi maçı kazanmak." dedi.
Çalımbay, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatarak, oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyundan kopmadıklarını belirten Çalımbay, "Çok iyi işler yaptık, golümüzü de bulduk. Pozisyonlara da girdik ancak son paslara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyordu. Başakşehir, bana göre dört büyükler kadar kaliteli ve iyi oyunculara sahip bir takım. Onun için oradan alınan puan önemli. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik oradan 3 puanla ayrılabilirdik. Yeni bir takımız, zaman zaman böyle hatalar oluyor. Takımımın gayretinden, mücadelesinden çok memnunum. İnşallah aynı şeyi Trabzonspor maçında daha üst seviyeye çıkartmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ligin 5. haftasında sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçında 3 puan hedeflediklerini anlatan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor karşısında sahamızda 3 puan hedefliyoruz. Futbolcularımız, Trabzonspor maçının ne kadar önemli olduğunu çok çok iyi biliyor. Hepsinin bütün düşüncesi maçı kazanmak. Buradaki en büyük desteğimiz tabii ki taraftarımız. Onların desteği ile inşallah sahamızdaki maçı kazanmak için bütün gayreti göstereceğiz. Son oynadığımız maç da bunu gösterdi. Oynadığımız oyunun biraz daha üstüne çıkarsak, inşallah burada da istediğimiz sonuca kavuşacağız."

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Armin Djerlek, Barış Yardımcı ve Serhiy Rybalka antrenmanda yer almazken, Mustafa Yatabare ise takımdan ayrı çalıştı.

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