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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.04.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "Süper Lig’de avantaj Başakşehir'de"

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Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beykent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk avantajının Başakşehir'de olduğunu söyledi.

Beykent Üniversitesi Hadımköy yerleşkesinde gerçekleşen panelin moderatörlüğü Haldun Domaç tarafından yapıldı. Soru cevap şeklinde ilerleyen panelde Beşiktaş’ın efsane kaptanı atom karınca lakaplı Rıza Çalımbay Türk futboluna, futbolcularına ve teknik direktörlerine ilişkin çarpıcı sözler sarf etti. Beykent Üniversitesi öğrencileri ile buluşmaktan ve gençlerle futbolu konuşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan teknik direktör Çalımbay, "Futbolda merak edilen çok şey var. Şu anda dünyaya baktığınızda en fazla seyredilen sporların başında geliyor. Bundan dolayı ilgi ve merak yoğun oluyor" dedi.

"Konyaspor’dan gereksiz mazeretten dolayı ayrıldım"
Süper Lig’de bu sezon çalıştırdığı Konyaspor’dan ayrılık sürecini değerlendiren Çalımbay, "Bizim beklemediğimiz birkaç durum oldu. Gidişatımız gayet iyiydi. Son maçımızı da almıştık ve çok iyi durumdaydık. Bir anda yönetim bir karar verdi ve bana bir gerekçe sundu. Bana göre gereksiz bir mazeretti, ama ben de kabul ettim. Bu şekilde yollarımızı ayırdık. Beklemediğimiz bir şeydi, çünkü iyi bir gidişatımız vardı. Güzel de bir istikrar yakalamıştık, ligde son maçımızı da kazanmıştık. Bazen böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. İstemezdik ayrılmayı ama böyle bir şey istendiğinde de benimde orada durmam mümkün değildi" diye konuştu.

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"Süper Lig’de avantaj Başakşehir'de"
Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir’in avantajı olduğunu vurgulayarak, “Başakşehir’in çok büyük bir avantajı var. Çünkü Başakşehir puan kaybetse de telafi etme şansı var. Bu haftada belli oldu zaten. Başakşehir, Beşiktaş’a yenildi ondan sonra 3 puan kaldı derken Galatasaray ile Fenerbahçe’nin berabere kalması avantajından faydalandı. Beşiktaş maçı onlara bir ders oldu. Çok dikkatli olmaları gerektiğini anladılar” değerlendirmesini yaptı.

Rıza Çalımbay: Süper Lig’de avantaj Başakşehirde

"Türkiye’de iyi oynayan takım yok"
Kendisine göre Türkiye’de iyi oynayan futbol takımının olmadığını söyleyen Çalımbay, "Şu an sezonlar arasındaki en kötü sezon. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Bir takım bir bakıyorsunuz düşmeye oynuyor, daha sonra iki maç oynuyor yükselişe geçiyor. Bundan dolayı istikrarlı giden hiçbir takım yok" açıklamasını yaptı.

"Teknik direktörler çalıştırdığı eski takımına geri dönebilir"
Bir teknik direktörün çalıştırdığı takımdan ayrılıp bir süre sonra tekrar aynı takıma dönmesi durumunu yorumlayan Rıza Çalımbay, "Teknik direktörlerin başarısı çok önemli. Çalıştırdığı eski takımına dönmemesi için bir sebep yok. Örnek vermek gerekirse Fatih hoca, İtalya’da çalışıyordu daha sonra tekrar Galatasaray’a geri döndü. Kendisine bir toplantıda bu konuyu sorduğum zaman bana; 'Galatasaray’dan çok iyi bir teklif geldi ben de döndüm’ dedi. Bir teknik direktör çalıştırdığı takıma iyi bir izlenim ve başarı bıraktıysa geri çağrıldığında tabi ki dönebilir" şeklinde konuştu.

Haldun Domaç: "Rıza hoca ile ilgili bir hamle duyarsak şaşırmayalım"
Rıza Çalımbay’ı ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Görevlisi aynı zamanda spor yorumcusu Haldun Domaç, "Beşiktaş’ta futbola başlayıp orada futbolu bırakan, 20 yılını Beşiktaş’a vermiş, daha sonra teknik adamlık sürecine geçmiş önemli bir isim. Önümüzde Beşiktaş ile ilgili bazı konuşmalar var. Bizde bu konuyu Beşiktaş’ın içerisinden yetişmiş önemli isim olan Rıza Çalımbay ile konuşmak istedik bu konuyu ve Türk futbolunu. Sezon sonunda da Rıza hoca ile ilgili bir hamle duyarsak şaşırmayalım” ifadelerini kullandı.

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Rıza Çalımbay: Süper Lig’de avantaj Başakşehirde

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