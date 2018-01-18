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Rıza Çalımbay: Sakıb ve Maicon...

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor’dan çok istediği Sakıb ve Maicon için, “Bize katkıları çok iyi olurdu. Ancak iki oyuncu için de yaptığımız teklifler geri çevrildi” dedi.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor’un hocası Rıza Çalımbay, kupada elenişin ardından transfere dikkat çekti. Son durum hakkında önemli açıklamalar yapan tecrübeli hoca, “Sakıb ve Maicon... Antalyaspor’dan ikisini de istedik. Kulübünün mukaveleli oyuncuları. Söyledik, bırakırlarsa alırız diye. Ama şu anda olumsuz. Olursa çok sevinirim. Çünkü bildiğimiz oyuncular. Yurt dışında oyuncu aramakla uğraşmayacağız. Belki Sakıb’ta bir şeyler olabilirdi çünkü mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Ama maalesef bu da olmadı. Arayışlarımız sürüyor. Bir an önce transferi yapmamız gerekiyor. Keşke kupa maçına yetiştirebilseydik” dedi.

OYUNCULARA GÖZDAĞI

Kamp döneminde göze batan bir isim olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Çalımbay, “İsim söylememe gerek yok. Devre arasında önemli olan çalışmaktır. Ancak 1, 2 arkadaşımızdan kesinlikle memnun değildim” ifadelerini kullandı. 

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