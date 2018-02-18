Rıza Çalımbay: Sadece Burak'tan gol bekliyoruz
Sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Ligin 22. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'e 1-0 maplup oldu. Müsabakanın ardından Bordo-Mavili ekibin hocası Rıza Çalımbay şu açıklamaları yaptı:
Maça iyi başladık, güzel de pozisyonlar yakaladık. Bunları atmamız gerekiyordu. Golü bulsak her şey farklı olabilirdi. Ligin devre arasında da söyledim, bu takımın bir gol problemi var. Önce gol yeme problemi vardı, onu bir nebze çözmüştük. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. En çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri Adebayor'du. Golü yersin, telafi edebilirsin ama bizdeki sıkıntı maalesef gol atamıyoruz. Sadece Burak'tan gol bekliyoruz. Burada bir tane gerçek var, gol atmamız gerekiyor. İkinci yarıda kazanmak için her türlü riske de girdik ama olmadı. Mücadele konusunda elimizden geleni yaptık.
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