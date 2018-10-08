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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.10.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Rahat kazanabilirdik

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Rıza Çalımbay: Rahat kazanabilirdik

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maç için rahatlıkla kazanabilecekleri bir karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel ve ilginç bir maç oynadıklarını aktardı.

Maçın başlarında Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Aslında bunu da iyi kullandık. Çok fazla pozisyona girdik. Ancak maalesef değerlendiremedik. Sezon başından beri bazı problemlerimiz var. Fenerbahçe maçı hariç hemen hemen gol atmadığımız maç yok. Maalesef bunun yanında gol yemediğimiz maçımız da yok. Çok gereksiz goller yedik. İç sahada en son Fenerbahçe ile karşılaştık. O karşılaşmada da çok üstün bir oyun sergiledik. Ancak maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Bugün de bir sürü net pozisyonlar yakaladık. Onları da değerlendiremedik."

Çalımbay, Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynamanın bazı dezavantajları olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş, çok iyi kontratak yapan ve bunu değerlendiren bir takım. Onun için 10 kişi olmaları bizim için avantaj olmuyor. Böyle dezavantajları da olabiliyor eğer yakaladığın pozisyonları değerlendiremezsen. Kaçırdığımız bir penaltı ve arkasından girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek bize pahalıya mal oldu. Rahatlıkla galibiyetle ayrılacağımız bir maçtı. Yine de ne olursa olsun son dakikaya kadar maçı bırakmadık. Bir gol bulduk ve berabere bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Savunmadaki hatalardan kolay goller yediklerine dikkati çeken Çalımbay, "Maalesef geçen hafta Göztepe maçında yediğimiz goller, bugün yediğimiz goller, bunlara üzülüyoruz. Bunları da bir an önce halletmemiz lazım. Arada da inşallah bunları düzeltmek için çalışacağız. Takımımın oyunundan memnunum." diye konuştu.

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