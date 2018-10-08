Rıza Çalımbay: Rahat kazanabilirdik

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel ve ilginç bir maç oynadıklarını aktardı.

Maçın başlarında Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Aslında bunu da iyi kullandık. Çok fazla pozisyona girdik. Ancak maalesef değerlendiremedik. Sezon başından beri bazı problemlerimiz var. Fenerbahçe maçı hariç hemen hemen gol atmadığımız maç yok. Maalesef bunun yanında gol yemediğimiz maçımız da yok. Çok gereksiz goller yedik. İç sahada en son Fenerbahçe ile karşılaştık. O karşılaşmada da çok üstün bir oyun sergiledik. Ancak maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Bugün de bir sürü net pozisyonlar yakaladık. Onları da değerlendiremedik."

Çalımbay, Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynamanın bazı dezavantajları olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş, çok iyi kontratak yapan ve bunu değerlendiren bir takım. Onun için 10 kişi olmaları bizim için avantaj olmuyor. Böyle dezavantajları da olabiliyor eğer yakaladığın pozisyonları değerlendiremezsen. Kaçırdığımız bir penaltı ve arkasından girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek bize pahalıya mal oldu. Rahatlıkla galibiyetle ayrılacağımız bir maçtı. Yine de ne olursa olsun son dakikaya kadar maçı bırakmadık. Bir gol bulduk ve berabere bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Savunmadaki hatalardan kolay goller yediklerine dikkati çeken Çalımbay, "Maalesef geçen hafta Göztepe maçında yediğimiz goller, bugün yediğimiz goller, bunlara üzülüyoruz. Bunları da bir an önce halletmemiz lazım. Arada da inşallah bunları düzeltmek için çalışacağız. Takımımın oyunundan memnunum." diye konuştu.