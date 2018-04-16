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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2018 - 23:44, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Normal kadroyla istediğimizi alırdık

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Rıza Çalımbay: Normal kadroyla istediğimizi alırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, oyun içinde sakatlanan Kucka’nın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çalımbay, “Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Başkent temsilcisi Osmanlıspor’a konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 berabere bitti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı. Zaten öyle başladık. İstediğimiz golleri de bulduk. Her şey gayet iyiydi. İçeriye girdik. Hata yaptığımız şeyleri de devre arasında arkadaşlarımıza söyledik. Sonra tam oyuna çıkarken Abdülkadir rahatsızlandı, mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Zaten kısıtlı bir kadromuz vardı. Özellikle de kanatlarda. Prerira’ya orada şans verdik. Gayet iyi gidiyordu, üçüncü golümüzü de bulduk” ifadelerini kullandı. 

“Kucka rahatsızlandı, şu an hastanede ve müşahede altına alındı” 
İkinci yarının ortalarında sakatlanan Kucka’nın hastaneye kaldırıldığını ve müşahede altına alındığını belirten Çalımbay, “Onda da bayağı büyük bir problem çıktı. Onu da çıkarttık. Daha sonra Onur gol pozisyonundan önce bir sakatlık yaşadı. O top rahatlıkla çıkarabileceği bir toptu. Kendisi de söyledi. O da maalesef oyunu sakat şekilde bitirmek zorunda kaldı. Sakatlığı baya kötüydü. Allah’tan o saatten sonra kaleyi fazla tutan şut olmadı” diye konuştu. 

“Skor böyle olmaması gerekiyordu” 

Her şeye rağmen yine de bu maçı bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Çalımbay, “Çok güzel net pozisyonlarımız vardı. Ama yememiz gereken kolay goller de yedik. Çok ilginç bir maç oldu. Bizim adımıza şanssızlık oldu. Skora çok üzüldük. Skor böyle olmaması gerekiyordu. Normal bir kadroyla gelseydik, ya da aksilikler başımıza gelmesiydi buradan istediğimiz bir şekilde belki de çok farklı bir şekilde ayrılacaktık. Futbol içinde olan ilginç şeyler başımıza geldi” şeklinde konuştu. 

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