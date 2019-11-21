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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.11.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Lige sıfırdan başlıyoruz

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D.G. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Lige yeniden, sıfırdan başlıyoruz. 6 tane final maçımız var. Bu maçların hepsini kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, istasyon çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Kayserisporda Sivasspor mesaisi sürüyor
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“Biz lige yeniden başlıyoruz”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçının zor geçeğini söyleyerek, “Bizim açımızdan yeni bir lig başlıyor. Çünkü hakikaten şu anda iyi bir durumdayız. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Her şey bizim elimizde. Biz arkadaşlarımızla da konuştuk ve şimdi bambaşka bir şekilde başlamamız gerekiyor. Biz milli maçtan önceki durumumuzu şu anda unuttuk. Lige yeniden, sıfırdan başlıyoruz. 6 tane final maçımız var. Bu maçların hepsini kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun içeri dışarı olması önemli değil. Zaten Kayseri’nin durumu da belli. Onların da şiddetle puana ihtiyacı var. Her şeyden önce çok zor bir maç geçecek. Bizim bu maçta oynadığımız oyunların üstüne kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Tek hedefimiz kazanmak. Dediğim gibi kolay olmayacak. Bunun da farkındayız. Çünkü ligin altı üstü karışık ve kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig. Biz şu anda lider durumdayız ama puan farkı yok denecek kadar az. Onun için de bu durumu korumak istiyorsak Kayserispor maçından çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor” dedi.

“Taraftar desteği şart”

Çalımbay, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “Bir başarı yakalanacaksa, iyi şeyler yaşamak istiyorsak mutlaka taraftarla bütünleşmek gerekiyor, taraftar desteğinin yüzde 100 olması gerekiyor. Bana göre taraftar 12. adam değil, 1. adamdır. Bunu her zaman söylüyorum ve bir tek Kayserispor maçı değil inşallah diğer maçlarımızı da onların desteğiyle coşkulu bir şekilde oynayıp kazanırız. Yeter ki bizim maçlarımıza gelsinler. Coşkulu, kalabalık olmaları gerekiyor. Şu anda da iyi bir hava yakalandı. Onların desteği şart” şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay: Lige sıfırdan başlıyoruz

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