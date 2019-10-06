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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA Spor
06.10.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: ''Konum olarak çok iyiyiz''

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Rıza Çalımbay: ''Konum olarak çok iyiyiz''

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, oynadıkları son 4 maçın önemini bilerek hazırlandıklarını belirterek, "Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve bu maç. Ondan sonra da milli maç arası vardı. Buradan çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyordu. Gayet işi şekilde çıktık. Alanya maçı da bence çok çok iyi oynadığımız, kazanabileceğimiz maçtı. Ama orada da şanssızlıklar yaşadık. Ama bugün kolay gibi gözüküyor belki dışarıdan herkese ama Ankaragücü maçının çok zor olacağını biliyorduk. Maçın başında da çok şanssız bir gol yedik. Futbolun içinde maalesef oluyor. Geçen hafta biz Alanya'ya attık hemen maçın başında, burada da biz yedik. Ama önemli olan süre çok olduğu için onu telafi etme şansımız vardı. İyi bir galibiyet aldık, iyi mücadele ettik. Zaman zaman çok iyi oynadık, iyi pozisyonlar bulduk. Biz yeni bir takımız, hazır olmayan arkadaşlarımız var, sakatlarımız var ama buna rağmen gerçekten çok iyi takımımız, iyi bir arkadaşlığımız var. Bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de iyi bir galibiyet aldık. Konum olarak çok iyiyiz. Önemli olan tabi ki şu andaki konum değil, ligin sonundaki konum ve iyi bir istikrar yakalamamız gerekiyor ligin bitişine kadar. Tabi ki eksiklerimiz de var. Onları hem çalışarak hem de devre arası belki 1-2 transfer yaparak onları da tamamlayabilirsek, ligi de çok iyi bir yerde bitirmek için gayret edeceğiz" dedi.

AKSOY: İYİ MÜCADELE ETTİK

MKE Ankaragücü Antrenörü Hayrettin Aksoy ise son bölümde iyi oynadıklarını ama başarılı olamadıklarını belirterek, "Oyuna iyi başladığımız söyleyemeyiz. Adapte olmakta zorlandık. Belki iklim, belki deplasman psikolojisi. İlk yarı zorlanırken gol bulmamız bizim için önemliydi. 1-0 öne geçtik. Öne geçince koruma içgüdüsü ile geri çekilip hatalar yaptık. 1-1 devreye girdikten sonra ikinci yarı başında yediğimiz gol bizi demoralize etti. Risk aldıktan sonra, 65'ten sonra son 5 dakikaya kadar Sivasspor'u kendi alanlarına kapattık diyebiliriz. O ara golleri yapabilseydik, galip gelebilirdik. Normal olarak risk alınca 3'üncü gol belki daha fazla olabilirdi. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyoruz. Önümüzdeki Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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