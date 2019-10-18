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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2019 - 23:26, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Kırmızı kart ağır karardı

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Rıza Çalımbay: Kırmızı kart ağır karardı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 8. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında mağlubiyete rağmen futbolcularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın içinde her şey vardı. Çok güzel pozisyonlar, kartlar, kaçan goller, penaltı vardı. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. 10 kişi kaldığımızda da sadece golü düşündük. Her zaman, her yerde içeride dışarıda galibiyeti ve golü düşünen bir takım oluşturdum. Bugün de bunu gösterdik. Galatasaray gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika oynamak kolay değil ama bunu iyi başardık. Net pozisyonlar bulduk ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Oyundan kopmayan, disiplini bırakmayan bir Sivasspor vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Maçın 48. dakikasında kırmızı kart gören Isaac Cofie'nin ikinci sarı kartının ağır karar olduğunu savunan Çalımbay, "Bize göre biraz ağır bir karardı. Oyuncumuz topa vuruyor ama düşerken rakibinin ayağına basıyor. Kasıtlı bir şey değildi. O kadar ağır kart göstermemesi gerekiyordu ama maalesef böyle bir karar verdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama son girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik buradan rahatlıkla puanla dönerdik." ifadelerini kullandı.

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