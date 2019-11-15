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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.11.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "Kalan maçlarımız final niteliğinde"

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, her maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, "Kalan 6 maçın hepsi bizim için final maçı. Final maçlarının ilkini de Kayserispor ile oynayacağız" dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak olan D.G. Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmazken, milli takımda bulunan Emre Kılınç da yer almadı.

"İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz"
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor ile oynayacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, Kayserispor maçının kolay geçmeyeceğini belirterek, "Kayserispor’un durumundan dolayı zor bir maç olacak. Milli maç arasını çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tek şansızlığımız hazırlık maçı yapacak rakip bulamıyoruz. Bu bizim için sıkıntı ve bu konudan dolayı üzgünüz. Her maç artık final. Kalan 6 maçın hepsi bizim için final maçı. Final maçlarının ilkini de Kayserispor ile oynayacağız. Her şeyin farkındayız. Bizim havaya girecek durumumuz yok. Bugüne kadar oynadığımız oyunun çok daha üzerine çıkıp, ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz, tek gayemiz bu" dedi.

Lider Sivasspor’da Kayseri mesaisi başlıyor
Lider Sivasspor’da Kayseri mesaisi başlıyor

"Milli Takımı tebrik ediyoruz"
A Milli Futbol Takımı'nın, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak elemelerin tamamlanmasına bir maç kala 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığının hatırlatılması üzerine Çalımbay şöyle konuştu:

"Takımımızı tebrik ederiz. Bu gruplar ortaya çıktığında birinci, ikinci ve üçüncü belliydi. Bugün baktığımızda bütün kamuoyunun kendi kafasında kurduğu düşünce gerçekleşti. İyi ve çıkmamız gereken bir gruptu. İyi oynadık. Son zamanlarda güzel de bir hava yakaladık. Son oynadığımız maçta çok iyi strateji uygulandı. Tebrik ediyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda çok zorlu ve dişli rakiplerle oynayacağız. Oraya çok hazır bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Şenol Güneş hoca bu konularda tecrübeli. Takımımız mutlaka oraya daha iyi bir şekilde gidecek ve oradan da çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Bu Türk futbolu adına çok önemli. İnşallah onu da başaracağız."

"Kim hak ediyorsa onu oynatıyoruz"
Basın mensuplarının yabancı oyuncu sınırlandırılması ile ilgili sorularını da cevaplayan Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir karar almadan önce teknik adamların düşüncelerini de almasının çok önemli olduğunu söyleyerek, "6-7 tane çok kaliteli oyuncu alabilirseniz ama maalesef 14 yabancıyı doldurmak zorunda kalıyor kulüpler. Bence o da zarar oluyor. Yabancıya kesinlikle karşı değiliz ama kim iyi ise onu oynatmaya çalışıyoruz. Ligde en çok yerli oyuncu oynatan ve en çok süre veren takımız. Bizde ayrım yok. Kim hak ediyorsa onu oynatıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Dediğim gibi herkesin düşüncesini alıp, güzel bir karar vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımız final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımız final niteliğinde

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