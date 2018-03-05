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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Rıza Çalımbay: Kadro açısından sıkıntılar var
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Futbol
AA
05.03.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Kadro açısından sıkıntılar var

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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ofansif anlamda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli ve kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, "Her türlü riski alacaktık. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Ortada giden maçtı. Sadece bir faul pozisyonunda dikkatli olmamız gerekirken gol yedik. Ondan sonra istediğimiz olmadı." dedi.

Beşiktaş'a golden sonra güven geldiğini aktaran Çalımbay, "Bizim bir sıkıntımız vardı. Bugün ve önceki maçlarda ofansif yönde istediğimiz şeyleri alamadık. Maç normal giderken gayet iyiydi. Sonra lehimize çevirmek için iki değişiklikle oyuna müdahale yaptık. Aytemiz Alanyaspor maçında ikinci yarı oyuna girenler kazandırdı, çok güzel şeyler yapmışlardı. Bu maçta da oyuna giren arkadaşlardan aynı şeyi bekledik ama maalesef istediğimiz şekilde olmadı." diye konuştu.

Çalımbay, şu ana kadar ikinci yarıda oynadıkları maçlarda bütün golleri Burak'ın attığını vurgulayarak, "Bir tane de Abdülkadir atmış. Bir tek Burak değil, bütün arkadaşlarımızın bu işe ortak olması gerekiyor. Bu sıkıntıyı bir türlü aşamadık. Yapacak bir şey yok. Bu maçın böyle olmaması gerekiyordu. Maçın gidişatı böyle değildi. Futbol içinde maalesef böyle şeyler de yaşanıyor, üzgünüz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadro açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Soruna çözüm bulmak için geç kaldık. Çözüm devre arasıydı. Şu anda kadro açısından sıkıntı yaşıyorum, o bir gerçek. Mesela sol açık oynatacak oyuncu bulamıyorum. Başka yerlerimizde de sıkıntımız var. Kulübün de bir sıkıntısı var. Kendi kurduğum takımla savaşmak, oynamak apayrı. Bir de geldikten sonra görüyorsunuz. Devreye kadar çok iyi gitmişsiniz. Bir rapor var. Transferde müdahale etmemiz gerekiyor. Edemediğin zaman mevcut kadroyla devam etmek zorundasın. Şu anda mesela Castillo ortada yok. Ligin ikinci yarısında sakat. Burak devamlı sakat ve cezalı. Bazı arkadaşlarımızda maalesef sıkıntı oluyor. Bir sürü yer var sorunlu ama sol açık bulamıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Elimizdeki kadroyu son ana kadar en iyi şekilde kullanacağız."

Maçı kazanmak için müdahale ederek çift forvete döndüklerini söyleyen Çalımbay, "Ofansif arkadaşlar aldık. Çünkü oyunu oturtmuştuk, gol de bulacağımıza inanıyorduk. Beklemediğimiz anda gol yedik." dedi.

Çalımbay, Castillo'nun sakatlığıyla ilgili de bilgi vererek, "Castillo'nun dizinde sakatlığı var. Gençlerbirliği maçında oynattık tekrar sakatlandı. Şu anda tedavi için ülkesine gitti. Bir hafta içinde gelecek ona göre netleşecek. Bizim en çok ihtiyacımız olan, çok şey beklediğimiz oyuncu. Maalesef ligin ikinci yarısı hep sakatlıklarla uğraştı. 1-2 hafta içinde gelebilir." şeklinde konuştu.

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