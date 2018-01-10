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Rıza Çalımbay: Herkese bir şans verdik

Trabzonspor’un, 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçından sonra konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç eksiği olan futbolcuları oynattığını ifade ederek, “Biz taraftarla bütünleşip önce kupa maçına çıkacağız. İyi hazırlandık. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız” dedi.

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Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor burada 1461 Trabzon ile hazırlık maçı oynadı. 1-1 berabere biten maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Maç eksiği olan arkadaşlarımızı oynattık. Takım yarın izinli sonra yenden başlayacağız. Biz taraftarla bütünleşip önce kupa maçına çıkacağız. İyi hazırlandık. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız” diye konuştu.

“Kanat oyuncusu almamız şart”

Bir kanat oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu söyleyen Çalımbay, “Devre arası transferleri zordur. Bununla ilgili net bir şey şu anda yok. Arkadaşlarımızdan hepsinin kapasitelerinin üzerine çıkmalarını istiyoruz. Herkes gayretli. Daha gayretli olmasını istediğimiz oyuncular var” dedi.

Bütün oyuncuları denediğini ifade eden Rıza Çalımbay, “Maç eksiği olanlar oynadı. Defansa baktığınızda komple değiştirdik. Gelen arkadaşlardan Hüseyin’den memnunuz. Herkese bir şans verdik. Çalışmalardan çok memnunum” şeklinde konuştu.

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