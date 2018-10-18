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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Rıza Çalımbay: 'Her takıma karşı pozisyona girer, gol atarız'
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Futbol
AA
18.10.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: 'Her takıma karşı pozisyona girer, gol atarız'

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Rıza Çalımbay: 'Her takıma karşı pozisyona girer, gol atarız'

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kolay bir maç olmadığını ve her an sürprizlere açık bir ligin oynandığını söyledi.

Karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar alındığını vurgulayan Çalımbay, "Bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı da zor bir maç olacak. Ancak, bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

"Beşiktaş maçında da aynı sıkıntıyı yaşadık"

Bu haftadan itibaren hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoğun bir tempoya gireceklerini belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Milli maç arasında duran toplarla ilgili güzel çalışmalar yaptık. Ancak, istediğiniz kadar duran toplara çalışın. Neticede her gün çalışıyoruz, arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Adı üstünde duran top. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer ben bir oyuncuyu tutuyorsam, o oyuncuya vurdurtmayacağım. Oyuncu arkadaşlarımızdan başka istediğimiz bir şey yok. Ama maalesef ne kadar anlatsan, çalışsan, ne kadar göstersen de netice o oyuncuya bağlı. Eğer oyuncu rakibinin topa müdahalesini engelleyemiyorsa ona da yapacak bir şeyimiz yok. Ama elimizden geldiğince her zaman çalışıyoruz, maçlarda da gösteriyoruz. Hatta bir ara duran toplarla ilgili sıkıntımızı durdurduk. Göztepe maçına kadar. Ondan sonra Beşiktaş maçında da aynı sıkıntıyı yaşadık."

Çalımbay, Beşiktaş maçına çok üzüldüklerini, oyunda iyi baskı kurduklarını ancak gereken golleri atamadıkları için neticeye etki edemediklerini anlattı.

Çalımbay, takımından her zaman memnun olduğunu dile getirerek, "Bazı pozisyonlarda sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıları da devre arasında telafi edeceğiz. Şu an önemli olan, devre arasına kadar çok iyi şekilde gitmemiz. İnşallah ondan sonra o güne kadar tespit ettiğimiz eksikleri ve hatalarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Sadece kötü goller yedik"

Bugüne kadar hiçbir karşılaşmada kötü oynamadıklarının altını çizen yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, "Şimdiye kadar kötü maç oynamadık. Sadece kötü goller yedik. Bu da arkadaşlarımızın yapmaması gereken basit hareketlerden kaynaklandı. Futbolda, defansta temel şeyler vardır. Oyuncunun bunları yapmaması gerekiyor. Oyuncu tutma, adamdan önce topa gitme gibi şeyler aslında alt yapıdayken öğretilir. Arkadaşlar bunları zaten iyi biliyorlar. Bunlara dikkat edecekler o kadar. Biz her takıma gol atarız. Her takıma karşı kesinlikle pozisyona gireriz. Bundan şüphemiz yok. Atiker Konyaspor olarak çok iyi duruma geleceğimize yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, çok basit puanlar kaybettiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya’da 3-1 öndeyiz, o maçı bitirmemiz lazım. Bir sürü pozisyona girdik. 4, 5 yapacaksın. Bursaspor maçı, 1-0 galipsin. Pozisyonlar var, atacaksın. Beşiktaş maçı. Penaltı kazanmışsın, atacaksın. Olmuyor işte. Girdiğin pozisyonları değerlendireceksin. Benim kişisel takıntılarım yok. Mevcut oyunculardan çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Sadece eksik olan bir kaç tane oyuncumuz var. O da her takımda var."

"Hazır olmayan oyuncuyu oynatmam"

Oyuncu tercihlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"En büyük sıkıntı, çok acele ediliyor. Bir dönem 'Paolo Hurtado neden oynatılmıyor' dendi. Abdou Razack Traore ve Amir Hadziahmetovic için de aynı şey söylendi. Hazır olmayan oyuncuyu ben oynatmam. Hurtado dünya kupasından sonra 45 gün topa dahi dokunmamış. Şimdi ben bu oyuncuyu alıp oynatırsam verim alamam. Bu oyuncudan herkesin beklentisi var. Hazır olmadan oynatırsan o beklentiyi karşılayamaz, takıma adaptasyonda sıkıntı yaşayabilir. Mücahit'in önünde iki tane çok iyi forvet var. Yatabare ve Jahovic. Onlardan öğreneceği çok şey var. Ama biz kendisini kullanacağız. Kupa maçının ikinci yarısında oynattık. İleride daha çok lazım olacak. Zamanla olacak iş bunlar. Amir Hadziahmetovic yavaş yavaş gelecek. Stoper Fallou Diagne de ilk etapta takımı tanımıyordu. Hazırlık dönemi geçirmemişti. Ben onu direkt oynatmam. Ama artık hazır, şimdi oynamaya başladı. Yavaş yavaş hepsi iyi duruma gelecek. Mücahit Can Akçay, Vedat Bora gayet iyi durumdalar. Her an oynayabilirler. Oynamaları bana değil, kendilerine bağlı."

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