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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2018 - 23:01, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Her şey bitmiş değil

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Rıza Çalımbay: Her şey bitmiş değil

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya sahasında 5-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, geldiğinden bu yana ilk kez bu kadar savunmada bariz hatalar yaptıklarını, bunun sonucunda da mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuç nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Böyle bir maçı beklemiyorduk. Neticede mağlubiyeti hak ettik." dedi. Yapılan defans hatalarının bedelini ağır ödediklerini ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu hatalar da pahalıya patladı. Rakip girdiği pozisyonların tamamına yakınını değerlendirdi, biz de yardım ettik. Ofansif açısından çok net pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Böyle hatalar yapıldığı zaman karşı takım affetmez. Sivas maçı da öyleydi, çok pozisyonlar vardı ilk yarı atamadık sonra yaptığımız hatalardan dolayı goller yedik. Maça bakarken yaptığımız hatalardan dolayı inanılmaz derece üzüldüm. Sonra iki arkadaşımızın kırmızı kart görmesi çok kötü oldu ama her şey bitmiş değil. 5. sırada ligi bitirme iddiamız sürüyor. Elimizden gelen gayreti yapacağız ve inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz."

Çalımbay, kadrolarının belli olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydederek, sakat ve cezalı oyuncuların oluşunun da kendilerini etkilediğini anlattı.

Maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunu kaydeden Çalımbay, "Kasımpaşa oyuncularının yarısından fazlası benim transfer ettiğim oyuncular. Maç toplantılarında oyuncuların neler yapabileceğini anlattık. Anlattığımız halde goller yedik. Sakat ve cezalı oyuncular var, elimizdeki kadro bu. Eksik çıktığımızda sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.

Çalımbay, genç kaleci Uğurcan Çakır'ın performansına ve Estaban'ın sakatlık durumuna ilişkin ise, "Bugün defans hataları ona da yazık etti. Fazla yapacağı bir şey yoktu. Esteban ve Uğurcan hangisi hazırsa oynatacağız. Uğurcan'ı kazanmak lazım. Hemen böyle goller yedi diye alıp bir kenara atmak doğru değil. Bu hatalarda kalecilerin yapacağı bir şey yok. " ifadelerini kullandı.

-Özdeş'in açıklamaları

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz iki hafta kaybetmek belki hedef olarak belirlediğimiz ilk 5'ten bizi uzaklaştırmıştı. Sadece matematiksel bir iddiamız söz konusuydu. Bugün burada oyuna iyi başladık, istediğimiz oyunu oynadık, golü de bulduk. Önde kaybettiğimiz topta arkayı paylaşamamak golü yedirdi. Daha sonra 2 gol bulduk. Attığımız her golden sonra oyunumuz daha da bozuldu. İlk yarı belki de birkaç maçta vermediğimiz kadar pozisyonlar verdik. Devreye de berabere girebilirlerdi, net gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Maçın ikinci yarısında topun bir o bir bu kalede olmasının Trabzonspor'un işine geleceğini oyuncularımla paylaştım. Topa sahip olarak oynamak ve takım boyunu kısa tutmak, her iki yöne eşit oynama çabası bizi daha güvenli oynattı. İyi oynayarak 3 puan kazandık. Oyuncularımı kutluyorum, Trabzonspor’a da kalan maçlarında başarılar diliyorum."

Özdeş, Trezeguet'in satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik sorulan soruya ilişkin olarak ise, "Satın alma opsiyonu bizde. Kulübümüz bu opsiyonu kullanacaktır. Süresi daha var." dedi.
Hakem Ümit Öztürk'ün yönetimine ilişkin bir soru üzerine de Özdeş, " İki takım için de tartışılacak kararlar verdi. Ümit hocanın iyi niyetinden asla şüphe etmem. Geleceğin en iyi hakemlerinden biri olacak. " diyerek sözlerini tamamladı.

-Trabzonspor'da 3 cezalı

Trabzonspor'da kırmızı kart gören Okay Yokuşlu, Hubocan ve 4. sarı kartını gören Kucka, cezalı konumuna düştü. Bu 3 futbolcu gelecek hafta Bursaspor ile deplasmanda oynanılacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.

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